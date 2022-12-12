Из-за непредсказуемости и отсутствия денег. В Ленобласти закрывают и продают хлебозавод, сотрудники плачут

О решении руководства комбината закрыть предприятие, которое снабжает хлебом областные поселки, больницы и интернаты, 12 декабря пишет 47news. Как рассказали сотрудники предприятия, которые попали под сокращение, новость стала для многих сюрпризом. Уведомления получили 28 из 49 сотрудников, без работы они останутся с февраля 2023 года. По словам старожилов завода, многие пекли хлеб десятки лет и для них завод как второй дом. Проблема усугубляется тем, что работать в Лодейном Поле больше толком негде.

Лодейнопольский хлебокомбинат уведомил сотрудников о закрытии предприятия и сокращении с февраля. Здание уже выставлено на «Авито».

О проблеме знает председатель комитета по труду и занятости Ленобласти Алла Астратова, она намерена посетить завод и лично разобраться с ситуацией.

Однако, судя по словам руководства завода, разбираться особо не с чем — предприятие стало убыточным, сказались пандемия и санкции, из-за которых подорожало сырье, у собственников нет денег на поддержание жизнедеятельности комбината.

«Были бы дотации какие-нибудь, было бы проще, но никакой помощи в этом направлении нет. Я думал взять кредиты, но это всё дело небыстрое. Жалко, конечно. Но жалость — это одно, а отсутствие денег — другое», — объяснил причину сокращения исполнительный директор завода Дмитрий Баранов.