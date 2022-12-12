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    Из-за непредсказуемости и отсутствия денег. В Ленобласти закрывают и продают хлебозавод, сотрудники плачут

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    22 комментария

    Лодейнопольский хлебокомбинат уведомил сотрудников о закрытии предприятия и сокращении с февраля. Здание уже выставлено на «Авито».

    О решении руководства комбината закрыть предприятие, которое снабжает хлебом областные поселки, больницы и интернаты, 12 декабря пишет 47news. Как рассказали сотрудники предприятия, которые попали под сокращение, новость стала для многих сюрпризом. Уведомления получили 28 из 49 сотрудников, без работы они останутся с февраля 2023 года. По словам старожилов завода, многие пекли хлеб десятки лет и для них завод как второй дом. Проблема усугубляется тем, что работать в Лодейном Поле больше толком негде.

    О проблеме знает председатель комитета по труду и занятости Ленобласти Алла Астратова, она намерена посетить завод и лично разобраться с ситуацией.

    Однако, судя по словам руководства завода, разбираться особо не с чем — предприятие стало убыточным, сказались пандемия и санкции, из-за которых подорожало сырье, у собственников нет денег на поддержание жизнедеятельности комбината.

    «Были бы дотации какие-нибудь, было бы проще, но никакой помощи в этом направлении нет. Я думал взять кредиты, но это всё дело небыстрое. Жалко, конечно. Но жалость — это одно, а отсутствие денег — другое», — объяснил причину сокращения исполнительный директор завода Дмитрий Баранов.

    Комплекс зданий завода уже выставлен на продажу. Трехэтажное здание с производственной линией, офисными помещениями, арендаторами и выходом к реке Свири оценивается примерно в 30 млн рублей.

    ООО «Лодейнопольский комбинат хлебобулочных и кондитерских изделий» принадлежит ООО «Перун», у которого два собственника — зампред наблюдательного совета банка «Санкт-Петербург» Владислав Гузь и предприниматель Алексей Колотов.

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    Комментарии 22

    Zet12 Дек 2022 в 19:35
    Хлебопечку в каждый дом. И тогда проблема некачественного хлеба решиться сама.
    +0−0
    28021595312 Дек 2022 в 19:28
    Поддержать хлебозавод может быть дотациями или льготным налогообложением. Хлеб всему голова.
    +0−0
    VKuser186265312 Дек 2022 в 19:25
    Хлебозавод в Первом Волхове закрыли полгода назад. "Оптимизировали". Типа РЖД невыгодно содержать
    +2−0
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