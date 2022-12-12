Сына судьи оправдала областная коллегия присяжных, его судили за насилие и убийство

Коллегия присяжных в Ленинградском областном суде вынесла оправдательный вердикт 58-летнему Андрею Орелкину. Он сам рассказывал о том, как заманил домой 10-летнюю школьницу.

О решении коллегии 12 декабря пишет 47news. Орелкина обвиняли в насилии над ребенком и убийстве 10-летней девочки в 2008 году. Орелкина задержали практически сразу, но под напором адвоката, она же судья, отпустили. Возобновили следствие в 2016-м, на допросе подозреваемый рассказал, как разговорился с девочкой в кингисеппском парке «Романовка», ей нравились лошади, и ребенок пошел за Орелкиным, чтобы послушать о породах и посмотреть книги. Дома, записано в фабуле дела, он домогался девочки, а когда она начала вырываться, задушил.