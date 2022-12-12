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    Сына судьи оправдала областная коллегия присяжных, его судили за насилие и убийство

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    16 комментариев

    Коллегия присяжных в Ленинградском областном суде вынесла оправдательный вердикт 58-летнему Андрею Орелкину. Он сам рассказывал о том, как заманил домой 10-летнюю школьницу.

    О решении коллегии 12 декабря пишет 47news. Орелкина обвиняли в насилии над ребенком и убийстве 10-летней девочки в 2008 году. Орелкина задержали практически сразу, но под напором адвоката, она же судья, отпустили. Возобновили следствие в 2016-м, на допросе подозреваемый рассказал, как разговорился с девочкой в кингисеппском парке «Романовка», ей нравились лошади, и ребенок пошел за Орелкиным, чтобы послушать о породах и посмотреть книги. Дома, записано в фабуле дела, он домогался девочки, а когда она начала вырываться, задушил.

    Орелкин вновь был арестован в октябре прошлого года. Вероятно, вердикт будет обжалован прокуратурой.

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    Комментарии 16

    26706827712 Дек 2022 в 19:53
    Даже у нас Как такое возможно?
    Зазеркалье мать его!
    +0−0
    28021595312 Дек 2022 в 19:33
    До сих пор область носит имя того, деяния которого привели к сво, гулагу и т.д.
    +0−0
    Avs715312 Дек 2022 в 19:16
    Глухой глухого звал к суду судьи глухого,
    Крича: «Моя им сведена корова».—
    «Помилуй,— возопил другой в ответ,—
    Сей пустошью владел еще покойный дед».
    Судья решил: «Чтоб не было разврата,
    Женить, хоть девка виновата».

    А. С. Пушкин
    +0−0
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