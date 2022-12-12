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    «Лада» протаранила столб на трассе «Кола» в Ленобласти, из машины вырезали троих

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    Серьезное ДТП произошло днем 12 декабря на федеральной трассе в Кировском районе Ленобласти. Помощь медиков потребовалась пассажирке.

    Авария случилась около 15 часов на 52-м километре автодороги Р-21 «Кола», в районе Синявино, сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию. По предварительной информации, автомобиль «Лада» врезался в столб.

    Водитель и двое пассажиров оказались зажаты в машине. Прибывшие на место спасатели деблокировали людей и передали медикам пострадавшую пассажирку 28 лет. Женщину госпитализировали.

    Причины и обстоятельства ДТП устанавливает ГИБДД.

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