    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -10

    2 м/с, с-в

    752мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    10/10

    usd62.38eur65.84
    ТЕМА ДНЯ

    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    В Москве в школьника стреляли в лесопарке

    3094
    обсудить

    Огнестрельное ранение получил московский школьник в Кузьминском лесопарке накануне вечером. Об этом 12 декабря РБК сообщил источник, близкий к столичному главку, и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

    Одиннадцатиклассника госпитализировали около 21:00 и поместили в реанимацию. В полицию поступила телефонограмма из больницы. Юноша сообщил, что в парке в него выстрелил неизвестный. Полиция проводит проверку.

    В пятницу, 9 декабря, в Южном округе столицы ученик 9-го класса получил несколько ножевых ранений от подростка. Инцидент произошел в районе Шепиловского проезда. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close