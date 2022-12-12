В Москве в школьника стреляли в лесопарке

Огнестрельное ранение получил московский школьник в Кузьминском лесопарке накануне вечером. Об этом 12 декабря РБК сообщил источник, близкий к столичному главку, и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.



Одиннадцатиклассника госпитализировали около 21:00 и поместили в реанимацию. В полицию поступила телефонограмма из больницы. Юноша сообщил, что в парке в него выстрелил неизвестный. Полиция проводит проверку.



В пятницу, 9 декабря, в Южном округе столицы ученик 9-го класса получил несколько ножевых ранений от подростка. Инцидент произошел в районе Шепиловского проезда. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

