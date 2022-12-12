Краснодарского судью будут судить за смертельное ДТП. Он говорит, что велосипедист виноват сам

Предварительное следствие по делу о смертельном ДТП с участием судьи и велосипедиста закончено в Краснодарском крае. Его возбудили только после отставки обвиняемого.
О завершении расследования сообщает следственный комитет 12 декабря. Судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский в апреле 2020 года сбил велосипедиста Данила Юханова и не стал интересоваться состоянием молодого человека, покинув место аварии на своем Land Cruiser. Как рассказывал портал 93.ru, велосипедист ехал в аптеку, потому что у него разболелся зуб. Юханов ударился головой, но был жив, медики до утра пытались его реанимировать. Он умер через несколько месяцев от последствий удара. Помимо статьи о ДТП, судье в отставке вменяют оставление человека в опасности. У Юханова осталась жена и двое детей, один из которых родился уже после его гибели.
По версии судьи, он, во-вервых, в момент аварии почувствовал себя плохо и якобы не понимал, что происходит. Вместе с тем, он уверен, что велосипедист виноват сам, потому что в темное время суток ехал по встречной полосе. Известно, что вскоре после аварии его остановили сотрудники ГИБДД, но его не стали задерживать. Сестра погибшего утверждает, что на следующий день после аварии судья пришел к ним домой и предлагал 50 тысяч рублей, от которых семья отказалась.
Судья долгое время был по делу лишь свидетелем, хотя Высшая квалификационная коллегия судей России согласилась с представлением главы СК Александра Бастрыкина о привличении его в качестве обвиняемого. Захарчевский обжаловал это решение и только спустя полтора года после аварии ушел в отставку.