Краснодарского судью будут судить за смертельное ДТП. Он говорит, что велосипедист виноват сам

Предварительное следствие по делу о смертельном ДТП с участием судьи и велосипедиста закончено в Краснодарском крае. Его возбудили только после отставки обвиняемого.

О завершении расследования сообщает следственный комитет 12 декабря. Судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский в апреле 2020 года сбил велосипедиста Данила Юханова и не стал интересоваться состоянием молодого человека, покинув место аварии на своем Land Cruiser. Как рассказывал портал 93.ru, велосипедист ехал в аптеку, потому что у него разболелся зуб. Юханов ударился головой, но был жив, медики до утра пытались его реанимировать. Он умер через несколько месяцев от последствий удара. Помимо статьи о ДТП, судье в отставке вменяют оставление человека в опасности. У Юханова осталась жена и двое детей, один из которых родился уже после его гибели.