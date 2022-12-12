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    Петербуржцы сэкономили около 1,3 млрд рублей на проезде в общественном транспорте

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    Не менее 1,3 млрд рублей сэкономили пассажиры общественного транспорта, используя «Единую карту петербуржца», пересадочные тарифы и «Подорожники» в 2022 году.

    Пересадочный тариф «60 минут» введен с 1 апреля 2022 года в рамках транспортной реформы. Первая поездка в течение часа стоит 40 рублей, вторая — 10 рублей, последующие — бесплатно. В ноябре комитет по транспорту сообщил, что петербуржцы совершили 32 млн поездок с пересадками по новому тарифу. Нетрудно подсчитать: пассажиры сэкономили, как минимум, 960 млн рублей — это при условии, что совершили одну пересадку. Если кто-то успел сделать две, то сумма, понятно, больше.

    В метро цифры тоже оказались внушительными. Пассажиры, которые расплачивались за поездки пластиковой банковской картой «Мир», за 11 месяцев 2022 года сохранили в кошельке свыше 50 млн рублей — по данным оператора платежной системы. Каждая поездка обходилась им в 44 рубля, а не в 65. Проходившие через турникет с той же картой, но загруженной в смартфон через приложение Mir Pay или Samsung Pay, суммарно сохранили около 30 млн рублей. Они платили за проезд 41 рубль.

    Но самые продвинутые завели себе «Единую карту петербуржца» на базе платежной системы «Мир». Прикладывая к считывающему устройству ЕКП в «пластиковом» варианте, они тратили за поездку 35 рублей. Их экономия за год составила почти 148 млн рублей.

    Фото: предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир»
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    Те же, кто загрузил свою ЕКП в смартфон, сохранили в семейном бюджете порядка 136 млн рублей. Для них стоимость поездки равнялась всего 31 рублю.

    Таким образом, всего пассажиры подземки сэкономили больше 360 миллионов.

    Отдельный тариф при оплате по картам «Мир» и «Единым картам петербуржца», в том числе токенизированным через мобильные приложения, действует до 31 декабря 2022 года, напоминает оператор национальной платежной системы.

    Фото: предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир»

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