В Ленобласти открыли охоту на нарушителей на снегоходах. Двоих уже поймали

В Ленобласти попались первые нарушители, решившие прокатиться на снегоходах в неположенном месте. Их поймали с поличным в заказнике «Коккоревский» во Всеволожском районе.
«Им вручили постановления-квитанции. Рейды Госэконадзора и Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленобласти будут продолжены», — сообщает 12 декабря пресс-служба администрации региона.
В администрации напоминают: поездка на снегоходе по территории заказника обойдется нарушителю в 4 тысячи рублей, а юрлицам за такое положен штраф до 500 тысяч.