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    В Ленобласти открыли охоту на нарушителей на снегоходах. Двоих уже поймали

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    3 комментария

    В Ленобласти попались первые нарушители, решившие прокатиться на снегоходах в неположенном месте. Их поймали с поличным в заказнике «Коккоревский» во Всеволожском районе.

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    «Им вручили постановления-квитанции. Рейды Госэконадзора и Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленобласти будут продолжены», — сообщает 12 декабря пресс-служба администрации региона.

    В администрации напоминают: поездка на снегоходе по территории заказника обойдется нарушителю в 4 тысячи рублей, а юрлицам за такое положен штраф до 500 тысяч.

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    Комментарии 3

    Ref12 Дек 2022 в 15:59
    Снегоход по снегу едет, не нарушает травяной покров и почву, какой урон?
    +1−0
    Otkating12 Дек 2022 в 15:54
    постановления-квитанции.

    И крестил он ежа с гадюкой. Потому, что нужно.
    +0−0
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