В Ленинградском зоопарке живёт пушистая Гренка. Посмотрите, как она улыбается в свой юбилей

В Ленинградском зоопарке показали улыбчивую питомицу со съедобным именем. Альпака Гренка празднует маленький юбилей — ей исполнилось пять лет. Об этом 12 декабря рассказали в пресс-службе зверинца.
«Родилась пушистая питомица 12 декабря 2017 года в Ленинградском зоопарке у самца Кекса и самки Сушки. От родителей Гренка унаследовала яркий, каштаново-рыжий окрас и мягкий характер», — говорится в сообщении.
У Гренки есть три сестры. В отличие от них, она уже взрослая и самостоятельная — живёт в отдельном вольере вместе с самцом Брецелем. Тогда как Шарлотка и Ватрушка ещё не покинули «отчий дом» и наслаждаются детством.
Больше всего именинница любит прогулки, прыжки через ограждения, сладкую морковку и игры. Сегодня её порадовали любимым лакомством и вывели на променад по территории зоопарка.