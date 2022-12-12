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    В Ленинградском зоопарке живёт пушистая Гренка. Посмотрите, как она улыбается в свой юбилей

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    В Ленинградском зоопарке показали улыбчивую питомицу со съедобным именем. Альпака Гренка празднует маленький юбилей — ей исполнилось пять лет. Об этом 12 декабря рассказали в пресс-службе зверинца.

    «Родилась пушистая питомица 12 декабря 2017 года в Ленинградском зоопарке у самца Кекса и самки Сушки. От родителей Гренка унаследовала яркий, каштаново-рыжий окрас и мягкий характер», — говорится в сообщении.

    У Гренки есть три сестры. В отличие от них, она уже взрослая и самостоятельная — живёт в отдельном вольере вместе с самцом Брецелем. Тогда как Шарлотка и Ватрушка ещё не покинули «отчий дом» и наслаждаются детством.

    Больше всего именинница любит прогулки, прыжки через ограждения, сладкую морковку и игры. Сегодня её порадовали любимым лакомством и вывели на променад по территории зоопарка.

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