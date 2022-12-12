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    США поддержали выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2024

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    9 комментариев

    Олимпийский комитет США (USOPC) поддержал выступление российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом 12 декабря пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главу организации Сюзанну Лайонс.

    «Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для олимпийского движения. При этом мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов. США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями», — заявила Лайонс.

    Напомним, что вскоре после начала военной операции на Украине российских спортсменов отстранили от всех международных соревнований — чемпионатов мира и Европы, Лиги чемпионов и так далее. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

    Ранее глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о двух вариантах возвращения россиян на Олимпийские игры.

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    Комментарии 9

    27419388912 Дек 2022 в 15:52
    антизападники в прострации,...в поисках подвоха.
    +0−0
    своих не бросаем12 Дек 2022 в 15:44
    российские спортсмены все на фронте, защищают родину, так что им все равно на эти заявления, впереди другие победы, Берлин, Вашингтон, Оттава.
    +0−1
    ПАТИОТ12 Дек 2022 в 15:42
    хорошая мысль. допустить и дисквалифицировать за допинг !
    +0−0
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