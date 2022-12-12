США поддержали выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2024

Олимпийский комитет США (USOPC) поддержал выступление российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом 12 декабря пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главу организации Сюзанну Лайонс.



«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для олимпийского движения. При этом мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов. США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями», — заявила Лайонс.