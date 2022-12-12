Вильнувший «Рено» поймал в лоб встречный «Фольксваген» в Ленобласти. Среди пострадавших — двое детей

Полиция устанавливает обстоятельства серьезной аварии, произошедшей накануне в Кировском районе Ленинградской области. В столкновении двух легковых пострадали шесть человек, в том числе двое детей.



В 14:50 11 декабря на 15-м километре автодороги «Павлово — Луга» 62-летний петербуржец не справился с управлением Renault Scenic, выехал на правую обочину, а затем — на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Passat под управлением 47-летнего жителя Петербурга, сообщает 12 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На фото с места ДТП видно, что «Пассат» в итоге оказался на обочине, а «Рено» встал поперек полосы.