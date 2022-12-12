Вильнувший «Рено» поймал в лоб встречный «Фольксваген» в Ленобласти. Среди пострадавших — двое детей

Полиция устанавливает обстоятельства серьезной аварии, произошедшей накануне в Кировском районе Ленинградской области. В столкновении двух легковых пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
В 14:50 11 декабря на 15-м километре автодороги «Павлово — Луга» 62-летний петербуржец не справился с управлением Renault Scenic, выехал на правую обочину, а затем — на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Passat под управлением 47-летнего жителя Петербурга, сообщает 12 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На фото с места ДТП видно, что «Пассат» в итоге оказался на обочине, а «Рено» встал поперек полосы.
В результате аварии водитель «Рено» получил тяжелые травмы, а его 62-летняя пассажирка — травмы средней тяжести. Водителя «Фольксвагена», его 36-летнюю супругу и 7-летнюю дочь госпитализировали в состоянии средней тяжести, а 4-летнего сына после оказания медицинской помощи отпустили из больницы в удовлетворительном состоянии.
По факту произошедшего полиция ведет проверку. Как стало известно «Фонтанке», оба водителя в 2022 году за нарушения ПДД к ответственности не привлекались ни разу.