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    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    А никакого ведомства и нет. Петербургского мигранта пугали наркотиками, но важный капитан оказался обманщиком

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    Петербургский мигрант едва не попал в западню — у него вымогали 300 тысяч рублей, а взамен обещали не наказывать по «наркотической» статье. Мошенник представился сотрудником Госнаркоконтроля, вот только это ведомство упразднили еще шесть лет назад.

    ГУ МВД по Петербургу и области

    Мужчина заподозрил неладное и обратился в полицию, сообщает 12 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Выступить посредником в передаче денег вызвался сосед потенциальной жертвы — 33-летний Виталик, который, полагает следствие, сговорился с «наркополицейским».

    На встречу с Виталиком мигрант пошел уже в рамках следственного эксперимента, а с собой вместо денег нес «куклу». Посредника задержали, а еще через два дня — «сотрудника Госнаркоконтроля». Им оказался 35-летний уроженец Львовской области, у которого нашлись «корочки» капитана уже упраздненного ведомства.

    Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Посреднику избрали запрет определенных действий, а лже-правоохранителя арестовали.

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