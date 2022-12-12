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    По делу о 230 километрах медного кабеля суд второй раз оставил ни с чем эксплуататоров крымской «Тавриды»

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    4 комментария

    Компания «Крымтелеком» по второму разу пыталась взыскать с подрядчика миллионы через суд. Пока строили «Тавриду», куда-то делись 230 километров медного кабеля.

    О судебных спорах крымской компании 12 декабря рассказывает обьединенная пресс-служба судов Вологодской области. «Крымтелеком» обратился с иском к АО «ВАД», эта компания строила трассу «Таврида», вдоль которой тянулись сети связи. По первоначальному плану их собирались демонтировать, но потом передумали и решили переустроить кабельные линии.

    Дорогу построили и сдали, старые линии остались под трассой и на балансе «Крымтелеком», но на деле медный кабель куда-то испарился. Два года назад компания пыталась взыскать с АО «ВАД» 50 млн, исходя из стоимости меди, на этот раз сумма иска выросла до 125 млн, на основе действующих расценок. Суд крымчанам снова отказал, потому что связь между подрядчиком и исчезновением кабеля не установлена.

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    Комментарии 4

    ***_12312 Дек 2022 в 15:44
    Налог на Скрепы.
    +0−0
    dragvs12 Дек 2022 в 15:10
    "Пока строили «Тавриду», куда-то делись 230 километров медного кабеля" - эта страна пытается еще кого-то учить?
    +2−1
    Slava_Rossii212 Дек 2022 в 14:44
    Отличное следствие, пропало 230 км кабеля, и типа никто не знает, кто это сделал.
    Не пора ли звать Бастрыкина с лупой? Или там такой интересант, что Бастрыкин бессилен?
    +5−0
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