По делу о 230 километрах медного кабеля суд второй раз оставил ни с чем эксплуататоров крымской «Тавриды»

Компания «Крымтелеком» по второму разу пыталась взыскать с подрядчика миллионы через суд. Пока строили «Тавриду», куда-то делись 230 километров медного кабеля.
О судебных спорах крымской компании 12 декабря рассказывает обьединенная пресс-служба судов Вологодской области. «Крымтелеком» обратился с иском к АО «ВАД», эта компания строила трассу «Таврида», вдоль которой тянулись сети связи. По первоначальному плану их собирались демонтировать, но потом передумали и решили переустроить кабельные линии.
Дорогу построили и сдали, старые линии остались под трассой и на балансе «Крымтелеком», но на деле медный кабель куда-то испарился. Два года назад компания пыталась взыскать с АО «ВАД» 50 млн, исходя из стоимости меди, на этот раз сумма иска выросла до 125 млн, на основе действующих расценок. Суд крымчанам снова отказал, потому что связь между подрядчиком и исчезновением кабеля не установлена.