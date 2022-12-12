На Джона Рида автомобиль сбил мать с ребенком, а в Выборге под колеса попал 12-летний подросток

Двое детей-пешеходов за день пострадали под колесами автомобилей в Невском районе Петербурга и Выборгском районе Ленобласти. В первом случае девочка угодила под машину вместе с матерью.



В 15:40 11 декабря у дома 1, корпус 1, по улице Джона Рида 33-летний петербуржец на автомобиле Chevrolet Cruze сбил 43-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает 12 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Обеих пострадавших госпитализировали с травмами средней тяжести.