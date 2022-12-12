    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -10

    2 м/с, с-в

    752мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd62.38eur65.84
    ТЕМА ДНЯ

    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    На Джона Рида автомобиль сбил мать с ребенком, а в Выборге под колеса попал 12-летний подросток

    1589
    обсудить

    Двое детей-пешеходов за день пострадали под колесами автомобилей в Невском районе Петербурга и Выборгском районе Ленобласти. В первом случае девочка угодила под машину вместе с матерью.

    В 15:40 11 декабря у дома 1, корпус 1, по улице Джона Рида 33-летний петербуржец на автомобиле Chevrolet Cruze сбил 43-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает 12 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Обеих пострадавших госпитализировали с травмами средней тяжести.

    По факту ДТП ведется проверка. Известно, что водитель «Шевроле» в 2022 году 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости и проезд на красный свет.

    Второе ДТП случилось спустя 4 часа в Выборге. В 19:30 у дома 19 по Западной улице 25-летний житель Выборга на своем Nissan Almera сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Подросток был без сопровождения взрослых.

    В результате мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован. ГИБДД ведет проверку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close