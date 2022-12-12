На Джона Рида автомобиль сбил мать с ребенком, а в Выборге под колеса попал 12-летний подросток

Двое детей-пешеходов за день пострадали под колесами автомобилей в Невском районе Петербурга и Выборгском районе Ленобласти. В первом случае девочка угодила под машину вместе с матерью.
В 15:40 11 декабря у дома 1, корпус 1, по улице Джона Рида 33-летний петербуржец на автомобиле Chevrolet Cruze сбил 43-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает 12 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Обеих пострадавших госпитализировали с травмами средней тяжести.
По факту ДТП ведется проверка. Известно, что водитель «Шевроле» в 2022 году 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости и проезд на красный свет.
Второе ДТП случилось спустя 4 часа в Выборге. В 19:30 у дома 19 по Западной улице 25-летний житель Выборга на своем Nissan Almera сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Подросток был без сопровождения взрослых.
В результате мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован. ГИБДД ведет проверку.