В Петербурге могут ужесточить штрафы для горожан, которые не убирают за собаками. Лошадей тоже касается

В Петербурге хотят в шесть раз увеличить штрафы для владельцев животных, которые не убирают экскременты за своими питомцами. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента Петербурга, рассказал 12 декабря один из авторов инициативы, депутат от «Единой России» Денис Четырбок.



Сейчас хозяину, который не приберет за своим питомцем на улице, положен штраф в размере 500 рублей. В случае принятия законопроекта размер штрафа повысится и составит от 3 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, наказание грозит хозяину питомца, если продукты жизнедеятельности остались на лестницах, в парадных и других местах, которые относятся к общему имуществу многоквартирного дома, помещениях общего пользования, местах общего пользования в коммунальных квартирах, а также в общественных местах.