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    В Петербурге могут ужесточить штрафы для горожан, которые не убирают за собаками. Лошадей тоже касается

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    24 комментария

    В Петербурге хотят в шесть раз увеличить штрафы для владельцев животных, которые не убирают экскременты за своими питомцами. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента Петербурга, рассказал 12 декабря один из авторов инициативы, депутат от «Единой России» Денис Четырбок.

    Сейчас хозяину, который не приберет за своим питомцем на улице, положен штраф в размере 500 рублей. В случае принятия законопроекта размер штрафа повысится и составит от 3 до 5 тысяч рублей.

    Кроме того, наказание грозит хозяину питомца, если продукты жизнедеятельности остались на лестницах, в парадных и других местах, которые относятся к общему имуществу многоквартирного дома, помещениях общего пользования, местах общего пользования в коммунальных квартирах, а также в общественных местах.

    Авторы полагают: если повысить штраф, это заставит владельцев животных внимательнее следить за своим питомцем и более уважительно относиться к окружающим. Под наказание попадают не только владельцы собак, но также, например, и владельцы лошадей.

    При этом штраф не распространяется на выгул собак в неположенных местах.

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    Комментарии 24

    AP-SPb12 Дек 2022 в 16:03
    Толку-то? Единственный вариант хоть чуть-чуть уменьшить заср*нность города это вводить лицензирование/налогообложение содержания собак в МКД как факт. Как в европах, 5-10 тыс. евро в год. И количество экскрементов резко уменьшится.
    +0−0
    28022821112 Дек 2022 в 15:31
    давно пора ввести серьезные штрафы, полный беспредел, единицы убирают, идешь с собакой как по минному полю, но как контролировать это? Если только сами соседи будут заявлять) В Европе это четко рабюотают-делают фото и заявляют-посылают на спец.канал, в Испании штрафы большие за это, люди боятся. Даже если примут закон-его никто не будет соблюдать, к сожалению, нужно думать именно об этом...
    +2−0
    OttoVonNasmorck12 Дек 2022 в 15:05
    Лошадей тоже касается, которые не убирают за собаками.
    +1−0
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