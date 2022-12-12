С заботой о хвостатых: читатели «Фонтанки» выбирают лучший сервис для животных

Фото: freepik.com Поделиться Поделиться





С января по ноябрь 2022 года расходы на животных в России выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. Для своих хвостатых и мохнатых членов семьи хочется выбрать самое лучшее, поэтому в премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» и появилась номинация «Сервис года для домашних животных».



С января по ноябрь 2022 года расходы на содержание и питание домашних животных увеличились в России примерно на 20% (год к году), подсчитали в «Почта банке». При этом 82% расходов приходится на покупки в зоомагазинах, а 18% — на оплату ветеринарных услуг. За год лечение подорожало на 25%, а средний чек в зоомагазинах стал на 17% больше.



По данным на прошлый год, более половины россиян — 70 млн человек — являются владельцами домашних животных. С 2017 года количество собак и кошек выросло на 23%, и их стало около 65 млн, число собак выросло на 4 млн, а кошек — на 8,1 млн. Причем в основном количество животных в семьях растет у тех, кто заводит кошек или собак впервые. Именно они, по мнению экспертов, более открыты для всего нового и наиболее активно приобретают товары в зоомагазинах, пользуются услугами тренеров и наводят красоту своим питомцам в груминг-салонах.



По данным НАФИ, самые популярные домашние питомцы в России — кошки, их держит 35% жителей, почти у каждого четвертого (23%) есть собака, только у 4% есть птицы, у 3% — мелкие грызуны или черепашки, а у 2% — аквариумные рыбки. В Петербурге, согласно последним опубликованным в СМИ данным Управления ветеринарии, насчитывается около 1 млн домашних кошек и около 300 тыс. домашних собак.

Расходы россиян в месяц на домашних животных за годы пандемии выросли до 54 млрд рублей, подсчитали в аналитическом центре НАФИ. Минимальные затраты составляют 2 тысячи рублей в месяц, а в 2019 году россияне в среднем отдавали на 500 рублей меньше, а в целом все тратили около 36 млрд рублей в месяц. Хозяева стали покупать больше аксессуаров, наполнителя и корма, да и цены на них росли, особенно в связи с колебанием курса валют и уходом из страны ряда иностранных производителей кормов.



В год, объявленный в Петербурге Годом заботы о животных, мы выбираем победителей из 10 финалистов премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». На этапе номинирования читатели назвали более 90 петербургских компаний, которые лечат, дрессируют, кормят, одевают и делают красивыми братьев наших меньших. Судя по составу финалистов, для читателей важно, чтобы в питомце было прекрасно все: и внешность, и здоровье, и поведение. Так, в финале оказались три школы дрессировки: «Клуб Каштанка добрый пес», Cleverdog, «Фандогс», несколько зоосалонов: Maxpet, Booldog и студия груминга Nicole, один ветеринарный центр — доктора Базылевского, а также компании, которые предлагают все и сразу: зооцентр «Собачья жизнь», сеть зоомагазинов и пет-сервисов «Четыре лапы» и сеть зоомагазинов и ветеринарных аптек Petshop.

Проголосовать за лучший сервис для домашних животных можно еще в течение трех дней — оно завершится 14 декабря. А 15 декабря мы объявим победителей.