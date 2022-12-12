Гигантский проход в подземелье. В Кузбассе из-за обвала грунта около рудника появилась дыра

Грунт обрушился около рудника «Шерегешский». На место выехали власти Таштагольского района. Об этом 12 декабря сообщает портал NGS42.RU, ссылаясь на пресс-службу администрации.

Обвал, отмечают там, случился в зоне обрушения рудника по Первомайской улице, между «Старым Шерегешем» и «Новым Шерегешем».

В результате происшествия дороги и жилые дома не повредило, пострадавших людей нет. Основная дорога была перекрыта. Выставлены посты. Движение автобусного маршрута в «Старый Шерегеш» временно ограничили.

Известно, что в зоне обрушения никто не жил уже в течение нескольких лет. Территорию там оцепили. По данным собеседника портала, под местом обвала подземные работы не ведутся, и произошедшее не повлияло на работу шахты.

Рудник «Шерегешской шахты» входит в АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Новокузнецкий ЗСМК — это одно из ведущих в России металлургических предприятий. Продукция широко используется в России и за рубежом для строительства зданий, железных дорог и трамвайных путей.