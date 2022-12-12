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    Гигантский проход в подземелье. В Кузбассе из-за обвала грунта около рудника появилась дыра

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    3 комментария

    Грунт обрушился около рудника «Шерегешский». На место выехали власти Таштагольского района. Об этом 12 декабря сообщает портал NGS42.RU, ссылаясь на пресс-службу администрации.

    Фото: Инцидент Кузбасс
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    Обвал, отмечают там, случился в зоне обрушения рудника по Первомайской улице, между «Старым Шерегешем» и «Новым Шерегешем».

    В результате происшествия дороги и жилые дома не повредило, пострадавших людей нет. Основная дорога была перекрыта. Выставлены посты. Движение автобусного маршрута в «Старый Шерегеш» временно ограничили.

    Известно, что в зоне обрушения никто не жил уже в течение нескольких лет. Территорию там оцепили. По данным собеседника портала, под местом обвала подземные работы не ведутся, и произошедшее не повлияло на работу шахты.

    Рудник «Шерегешской шахты» входит в АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Новокузнецкий ЗСМК — это одно из ведущих в России металлургических предприятий. Продукция широко используется в России и за рубежом для строительства зданий, железных дорог и трамвайных путей.

    Фото: Инцидент Кузбасс

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    Комментарии 3

    Sonata12 Дек 2022 в 15:54
    Дно провалилось.
    +0−0
    Заливщик голосовых планок12 Дек 2022 в 15:08
    Новая местная достопримечательность образовалась.
    +1−1
    Evgeniy Opel_Reshetov12 Дек 2022 в 14:53
    А потом всем рассказывают сказки:"Метеорит прилетел. Метеорит прилетел...."
    +1−1
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