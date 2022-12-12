Нежелательный сосед. В доме на Плесецкой мужчина валялся под дверью и вызывал лифт пистолетом

Жителей дома на Плесецкой улице (Приморский район Петербурга) напугал странный мужчина, разгуливавший по парадной с чем-то похожим на пистолет. Предмет отчетливо видно на записях с камер, но к приезду полиции оружия при гражданине почему-то не оказалось.

О незваном госте 12 декабря «Фонтанке» рассказал читатель. По его словам, утром одна из жительниц дома 10 вышла из квартиры и увидела под дверью спящего мужчину. Рядом якобы лежал пистолет.

Камеры зафиксировали, как около шести утра этот человек пытался попасть в парадную — еле держась на ногах, он старался набрать какую-то комбинацию на домофоне, держа той же рукой пистолет. Ему повезло: из дома вышел один из жильцов и нарушителю удалось пройти в парадную.

Примечательно, что мужчина даже не пытался прятать пистолет, но минимум два жителя дома отреагировали на пришельца вполне спокойно. Приключения продлились около двух с половиной часов: пока не пришла полиция, мужчина якобы пытался позвонить в одну из квартир и разобраться с лифтом так же, как и с домофоном.



В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что в доме 10 по Плесецкой улице задержали 24-летнего мужчину, который, вероятно, был пьян. Его доставили в отдел полиции и составили протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. В сообщении местных жителей действительно упоминался пистолет, но на месте информация не подтвердилась, добавили в главке. Куда подевалось оружие, неясно.

