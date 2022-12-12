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    Нежелательный сосед. В доме на Плесецкой мужчина валялся под дверью и вызывал лифт пистолетом

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    2 комментария

    Жителей дома на Плесецкой улице (Приморский район Петербурга) напугал странный мужчина, разгуливавший по парадной с чем-то похожим на пистолет. Предмет отчетливо видно на записях с камер, но к приезду полиции оружия при гражданине почему-то не оказалось.

    читатель «Фонтанки»

    О незваном госте 12 декабря «Фонтанке» рассказал читатель. По его словам, утром одна из жительниц дома 10 вышла из квартиры и увидела под дверью спящего мужчину. Рядом якобы лежал пистолет.

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    Камеры зафиксировали, как около шести утра этот человек пытался попасть в парадную — еле держась на ногах, он старался набрать какую-то комбинацию на домофоне, держа той же рукой пистолет. Ему повезло: из дома вышел один из жильцов и нарушителю удалось пройти в парадную.

    Примечательно, что мужчина даже не пытался прятать пистолет, но минимум два жителя дома отреагировали на пришельца вполне спокойно. Приключения продлились около двух с половиной часов: пока не пришла полиция, мужчина якобы пытался позвонить в одну из квартир и разобраться с лифтом так же, как и с домофоном.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что в доме 10 по Плесецкой улице задержали 24-летнего мужчину, который, вероятно, был пьян. Его доставили в отдел полиции и составили протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. В сообщении местных жителей действительно упоминался пистолет, но на месте информация не подтвердилась, добавили в главке. Куда подевалось оружие, неясно.

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    Комментарии 2

    VKuser111594012 Дек 2022 в 14:20
    Оттуда что ли вернулся?
    +0−0
    27977483612 Дек 2022 в 14:13
    Наверно и убийство было, но уборщица на видео отмыла все следы) Типичный Питер.)
    +0−0
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