Соседи столкнулись на «встречке» под Киришами и уехали в больницу вместе с пассажиром

Легковые машины встретились лоб в лоб на дороге в Киришском районе Ленобласти утром 12 декабря. Три человека получили травмы.
Авария произошла около 11 часов утра на 2-м километре автодороги «Кириши — Городище», сообщает «Дорожный инспектор». По предварительным данным, 60-летняя женщина на автомобиле Daewoo выехала на встречную полосу и столкнулась с«Жигулями» под управлением 79-летнего мужчины. В результате обоих водителей и 83-летнего пассажира «Дэу» доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Как отмечает «Дорожный инспектор», у обоих водителей не оказалось ОСАГО, причем страховка на ВАЗ закончилась в 2020 году. «Интересно, что водители живут в одном доме», — добавляют в группе.