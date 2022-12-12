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    Соседи столкнулись на «встречке» под Киришами и уехали в больницу вместе с пассажиром

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    Фото: «Дорожный инспектор»
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    Легковые машины встретились лоб в лоб на дороге в Киришском районе Ленобласти утром 12 декабря. Три человека получили травмы.

    Авария произошла около 11 часов утра на 2-м километре автодороги «Кириши — Городище», сообщает «Дорожный инспектор». По предварительным данным, 60-летняя женщина на автомобиле Daewoo выехала на встречную полосу и столкнулась с«Жигулями» под управлением 79-летнего мужчины. В результате обоих водителей и 83-летнего пассажира «Дэу» доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

    Как отмечает «Дорожный инспектор», у обоих водителей не оказалось ОСАГО, причем страховка на ВАЗ закончилась в 2020 году. «Интересно, что водители живут в одном доме», — добавляют в группе.

    Фото: «Дорожный инспектор»

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