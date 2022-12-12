В Петербурге огласили приговор горожанину, который напал на конвоира в суде

Красногвардейский райсуд Петербурга огласил приговор местному жителю, который напал на конвоира в зале заседания. Об этом 12 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов города.



Конфликт вспыхнул 30 июня текущего года. Известно, что осуждённый препятствовал удостоверению своей личности перед началом конвоирования и не менее двух раз ударил полицейского в грудь.

Мужчина признал свою вину в полном объёме и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что оказывает помощь престарелой бабушке и страдает от хронического заболевания. Кроме того, не состоит на учётах и официально трудоустроен. Но были упомянуты и те факты, которые не послужили ему на руку.