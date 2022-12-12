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    В Петербурге огласили приговор горожанину, который напал на конвоира в суде

    Наказание для жителя Петербурга, который напал на конвоира, декабрь 2022 года

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    Красногвардейский райсуд Петербурга огласил приговор местному жителю, который напал на конвоира в зале заседания. Об этом 12 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    Конфликт вспыхнул 30 июня текущего года. Известно, что осуждённый препятствовал удостоверению своей личности перед началом конвоирования и не менее двух раз ударил полицейского в грудь.

    Мужчина признал свою вину в полном объёме и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что оказывает помощь престарелой бабушке и страдает от хронического заболевания. Кроме того, не состоит на учётах и официально трудоустроен. Но были упомянуты и те факты, которые не послужили ему на руку.

    «Отрицательно характеризуется УУП ГУУП 52 о/п, совершил данное преступление, имея неснятую и непогашенную в установленном законом порядке судимость, что свидетельствует о том, что на путь исправления не встал, должных выводов для себя не сделал», — говорится в сообщении пресс-службы.

    В итоге суд признал его виновным в преступлении по первой части 318-й статьи УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Наказанием было выбрано лишение свободы сроком на два года. В совокупности с приговором того же Красногвардейского райсуда от 30 июня вышло три года в ИК общего режима. Мужчину взяли под стражу немедленно.

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