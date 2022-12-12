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    «Двоих положили в снег». Погоня за красным «Кольтом» в Петербурге завершилась прямо посреди улицы

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    2 комментария

    Полицейские устроили погоню за нарушителем на Выборгской стороне утром 12 декабря. Ехали за ним километра три, в итоге его удалось остановить.

    «Полицейские гнали маленькую красную машинку с севера города, по Энгельса и Большому Сампсониевскому. Нагнали на Кантемировской. Двоих положили в снег», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, около 6 часов на проспекте Энгельса сотрудники ГИБДД заметили подозрительный «Митсубиши Кольт». Дали сигнал водителю остановиться, но он нажал на газ и помчал дальше, в сторону центра. И при этом, как подчёркивают в полиции, «создавал опасность для других участников».

    Экипаж ДПС организовал преследование. Остановить нарушителя удалось на Кантемировской улице, 33. За рулём оказался 39-летний житель Ставропольского края, с виду нетрезвый. Его отвезли в полицию для дальнейших разбирательств и составили сразу два протокола: за пьяное вождение (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ) и за неостановку (часть 2 статьи 12.25 КоАП).

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    Комментарии 2

    lexandr_5e4ce78957e8412 Дек 2022 в 13:52
    а за агрессивную езду?
    +0−0
    Дядя Бо12 Дек 2022 в 13:52
    И что им на родном Ставрополье не бухается?
    +1−0
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