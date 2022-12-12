«Двоих положили в снег». Погоня за красным «Кольтом» в Петербурге завершилась прямо посреди улицы

Полицейские устроили погоню за нарушителем на Выборгской стороне утром 12 декабря. Ехали за ним километра три, в итоге его удалось остановить.



«Полицейские гнали маленькую красную машинку с севера города, по Энгельса и Большому Сампсониевскому. Нагнали на Кантемировской. Двоих положили в снег», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

