Снежные пробки не спасли общественный транспорт в Петербурге от ДТП

Аномальные пробки в укрытом снегом Петербурге держатся с раннего утра до сих пор. Но даже заторы не помешали водителям устраивать ДТП, в том числе с общественным транспортом.
На проспекте Маршала Блюхера, перед Кушелевской дорогой, столкнулись легковой автомобиль BMW и троллейбус
На улице Савушкина, на остановке «Улица Академика Шиманского», в десятом часу утра сломали боковое зеркало автобусу
Возле станции метро «Автово» Volkswagen Polo догнал еще один лазурный автобус — маршрута
На Московском шоссе, между Ям-Ижорой и Московской Славянкой в сторону Петербурга, столкнулись Mitsubishi, грузовая «Газель» и маршрутка, сообщают очевидцы. Причем, по словам участника группы Антона, в 9:20 маршрутки там еще не было — «только «ГАЗелька» и «Митсубиши».
На Таллинском шоссе доставщик на легковом автомобиле пробил разделительный забор и вылетел на встречную полосу, пишут в группе.
На Софийской улице несколько полос занимает авария с грузовиками, сообщают в телеграм-канале «Мегаполис». Судя по видео, там столкнулись фура, легковой автомобиль и грузовой фургон. «Тяжеловозов» раскидало по противоположным сторонам проезжей части.
И, конечно, не обошлось без аварии на КАД. У съезда на проспект Косыгина столкнулись три машины, рассказывает Виктор.
На кольцевой же собралась большая часть самых крупных утренних заторов. Топ-5 самых больших пробок утра понедельника, по данным «Яндекс.Пробок», выглядит так:
- 11,6 км на Пулковском шоссе и Московском проспекте от Кокколевской улицы до Московской площади;
- 10,7 км на внутреннем кольце КАД от Пискаревского проспекта до Колтушского шоссе;
- 9,6 км на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Софийской улицы;
- 7,3 км на внешнем кольце КАД от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта;
- 7,1 км на проспекте Культуры, Тихорецком проспекте и Политехнической улице от КАД до площади Мужества.