Снежные пробки не спасли общественный транспорт в Петербурге от ДТП

Аномальные пробки в укрытом снегом Петербурге держатся с раннего утра до сих пор. Но даже заторы не помешали водителям устраивать ДТП, в том числе с общественным транспортом.



На проспекте Маршала Блюхера, перед Кушелевской дорогой, столкнулись легковой автомобиль BMW и троллейбус № 31 , сообщает очевидица в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», авария произошла в 8:45. Участники оформили ее по европротоколу и разъехались в 9:34. Пострадавших не было, троллейбус остался дальше работать на линии. Троллейбусному движению ДТП не мешало.