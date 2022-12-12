    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -9

    3 м/с, с-в

    754мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd62.38eur65.84
    ТЕМА ДНЯ

    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Снежные пробки не спасли общественный транспорт в Петербурге от ДТП

    2761
    обсудить

    Аномальные пробки в укрытом снегом Петербурге держатся с раннего утра до сих пор. Но даже заторы не помешали водителям устраивать ДТП, в том числе с общественным транспортом.

    На проспекте Маршала Блюхера, перед Кушелевской дорогой, столкнулись легковой автомобиль BMW и троллейбус № 31, сообщает очевидица в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», авария произошла в 8:45. Участники оформили ее по европротоколу и разъехались в 9:34. Пострадавших не было, троллейбус остался дальше работать на линии. Троллейбусному движению ДТП не мешало.

    На улице Савушкина, на остановке «Улица Академика Шиманского», в десятом часу утра сломали боковое зеркало автобусу № 211, рассказал читатель «Фонтанки» Андрей.

    ПоделитьсяПоделиться

    Возле станции метро «Автово» Volkswagen Polo догнал еще один лазурный автобус — маршрута № 204, пишет в «ДТП и ЧП» Константин. Судя по фото, удар был не очень сильный, холя легковая слегка приплюснула себе «лицо».

    На Московском шоссе, между Ям-Ижорой и Московской Славянкой в сторону Петербурга, столкнулись Mitsubishi, грузовая «Газель» и маршрутка, сообщают очевидцы. Причем, по словам участника группы Антона, в 9:20 маршрутки там еще не было — «только «ГАЗелька» и «Митсубиши».

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На Таллинском шоссе доставщик на легковом автомобиле пробил разделительный забор и вылетел на встречную полосу, пишут в группе.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    ПоделитьсяПоделиться

    На Софийской улице несколько полос занимает авария с грузовиками, сообщают в телеграм-канале «Мегаполис». Судя по видео, там столкнулись фура, легковой автомобиль и грузовой фургон. «Тяжеловозов» раскидало по противоположным сторонам проезжей части.

    «Мегаполис»

    И, конечно, не обошлось без аварии на КАД. У съезда на проспект Косыгина столкнулись три машины, рассказывает Виктор.

    На кольцевой же собралась большая часть самых крупных утренних заторов. Топ-5 самых больших пробок утра понедельника, по данным «Яндекс.Пробок», выглядит так:

    • 11,6 км на Пулковском шоссе и Московском проспекте от Кокколевской улицы до Московской площади;
    • 10,7 км на внутреннем кольце КАД от Пискаревского проспекта до Колтушского шоссе;
    • 9,6 км на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Софийской улицы;
    • 7,3 км на внешнем кольце КАД от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта;
    • 7,1 км на проспекте Культуры, Тихорецком проспекте и Политехнической улице от КАД до площади Мужества.
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close