Воскресной ночью в разных концах Петербурга нашли переломанных мужчину и женщину. Причина травм у них одна, и это не суицид

Врачи сразу двух городских больниц спасают мужчину и женщину, которые попали к ним с переломами, но живые, как и положено по русской народной мудрости.



К дому на Красносельском шоссе скорую вызвали накануне около половины первого ночи, стало известно «Фонтанке» 12 декабря. Медиков запросила женщина, которая увидела под окнами 16-этажки лежащую местную жительницу. 51-летняя пострадавшая живет со своим сыном-школьником в квартире на третьем этаже. И, по его словам, когда он пришел 10 декабря домой, была пьяна, как, впрочем, и всегда.

