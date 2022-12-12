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    ТЕМА ДНЯ

    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Воскресной ночью в разных концах Петербурга нашли переломанных мужчину и женщину. Причина травм у них одна, и это не суицид

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    Врачи сразу двух городских больниц спасают мужчину и женщину, которые попали к ним с переломами, но живые, как и положено по русской народной мудрости.

    К дому на Красносельском шоссе скорую вызвали накануне около половины первого ночи, стало известно «Фонтанке» 12 декабря. Медиков запросила женщина, которая увидела под окнами 16-этажки лежащую местную жительницу. 51-летняя пострадавшая живет со своим сыном-школьником в квартире на третьем этаже. И, по его словам, когда он пришел 10 декабря домой, была пьяна, как, впрочем, и всегда.

    Он пошел спать, и о том, что с матерью что-то случилось, узнал только от пришедших сотрудников чрезвычайных служб.

    Пострадавшую в тяжелом состоянии поместили в реанимацию городской больницы № 26.

    Почти аналогичный вызов поступил с Богатырского проспекта около пяти утра. Однако в этот раз скорая увезла в больницу № 3 травмированного мужчину, на вид лет 30. Его провожал в стационар знакомый, с которым он распивал алкоголь на черной лестнице. В какой-то момент знакомец, уверял собутыльник, зачем-то полез на подоконник. Мужчина пытался его удержать, но не смог.

    По обоим фактам проводится проверка.

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