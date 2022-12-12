РБК: Нехватка импортного меха заставила магазины в России сократить ассортимент шуб

Производители шуб в России столкнулись с нехваткой меха и ростом цен на сырьё. Это повлияло на ассортимент магазинов, которые и так теряют в спросе на меховые изделия. Об этом 12 декабря сообщает РБК.

По словам собеседника издания, сокращение предложения в изделиях из норки произошло под влиянием двух факторов. Во-первых, после ликвидации датских зверохозяйств во время пандемии уменьшилось предложение исходного сырья. Цены, как следствие, выросли на 50–100 %. И во-вторых, из-за существенного увеличения процентных ставок по кредитам прекратилась программа льготного потребительского кредитования. С её помощью покупатели могли купить шубу без первоначального взноса в рассрочку.



Отметим, в 2020 году правительство Дании решило истребить всю популяцию норок в стране из-за того, что у некоторых из них нашли особо устойчивую мутацию коронавируса.



Норка — главное сырьё для производства шуб у российских производителей. Так, в России на норку приходится свыше 90 % пушно-мехового производства в количественном выражении. Россельхознадзор указывал, что на мех этого животного приходились основные закупки шкур пушных зверей за рубежом.

Другой источник издания сообщил, что сырьё становится всё менее доступным. Покупка шкурок возможна, но есть проблемы с ввозом аукционного меха из-за нарушений логистики.



На ситуацию в меховой индустрии также оказывают влияние антироссийские санкции США и ЕС, введённые после начала специальной военной операции на Украине. Так, в рамках остановки поставок предметов роскоши существует запрет импорта меховых шкур в Россию. Кроме того, есть запрет на вывоз из России невыделанных шкур в страны Европейского союза.

Основные производители норки, сообщает издание, — страны Скандинавии и Прибалтики, а также Голландия, Россия, Канада, США и Китай. В последние десять лет заметно снижение объёмов производства. В 2022 году мировое производство прогнозируется на уровне около 13 млн шкурок, тогда как в 2012–2013 годах оно составляло 89 млн шкурок.

