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    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Мужчина в стильных очках, прихватив товарищей, устроил налет на магазин оптики в Петербурге

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    В магазин оптики на улице Маршала Казакова наведалась троица с непорядочными намерениями. Продавец запомнила важную примету — один из мужчин был в очках с желтой оправой.

    Налет на магазин неизвестные устроили накануне днем, стало известно «Фонтанке» 12 декабря. В полицию позвонила 62-летняя сотрудница салона оптики. По ее словам, около часа дня туда зашли трое неизвестных, угрожали ножом и забрали из кассы чуть больше 20 тысяч рублей.

    Помимо очков, ничего примечательного в визитерах не было: всех продавщица описала как мужчин 35 — 40 лет ростом около 180.

    Возбуждено уголовное дело о разбое.

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