Игры кончились. Отдел полиции в Петербурге угрожали «закидать гранатами»

В отдел полиции Невского района Петербурга позвонил неизвестный и стал угрожать «закидать гранатами». Требования его были просты, но оригинальны: прекратить игры в соседнем торговом комплексе.



Угрожающий звонок поступил в полицию около десяти вечера накануне, стало известно «Фонтанке» 12 декабря. Речь шла о ТК рядом со станцией метро «Рыбацкое». Ни там, ни в отделе полиции ничего опасного не обнаружили, зато скоро нашли предполагаемого звонившего.



Номер был зарегистрирован на 56-летнего петербуржца, живущего в пятнадцати минутах ходьбы от ТК. Его задержали нетрезвым дома ближе к полуночи, доставили в отдел и изъяли телефон.

