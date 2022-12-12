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    Игры кончились. Отдел полиции в Петербурге угрожали «закидать гранатами»

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    В отдел полиции Невского района Петербурга позвонил неизвестный и стал угрожать «закидать гранатами». Требования его были просты, но оригинальны: прекратить игры в соседнем торговом комплексе.

    Угрожающий звонок поступил в полицию около десяти вечера накануне, стало известно «Фонтанке» 12 декабря. Речь шла о ТК рядом со станцией метро «Рыбацкое». Ни там, ни в отделе полиции ничего опасного не обнаружили, зато скоро нашли предполагаемого звонившего.

    Номер был зарегистрирован на 56-летнего петербуржца, живущего в пятнадцати минутах ходьбы от ТК. Его задержали нетрезвым дома ближе к полуночи, доставили в отдел и изъяли телефон.

    Пока мужчина получил только протокол о мелком хулиганстве, но может стать фигурантом уголовного дела. Какие именно игры его не устроили, неясно: раньше в ТК работала букмекерская контора, но закрылась, а еще одна находится в соседнем доме. Возможно, мужчина имел в виду детский социальный центр, но он тоже находится не в ТК, а рядом.

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