Игры кончились. Отдел полиции в Петербурге угрожали «закидать гранатами»

В отдел полиции Невского района Петербурга позвонил неизвестный и стал угрожать «закидать гранатами». Требования его были просты, но оригинальны: прекратить игры в соседнем торговом комплексе.
Угрожающий звонок поступил в полицию около десяти вечера накануне, стало известно «Фонтанке» 12 декабря. Речь шла о ТК рядом со станцией метро «Рыбацкое». Ни там, ни в отделе полиции ничего опасного не обнаружили, зато скоро нашли предполагаемого звонившего.
Номер был зарегистрирован на 56-летнего петербуржца, живущего в пятнадцати минутах ходьбы от ТК. Его задержали нетрезвым дома ближе к полуночи, доставили в отдел и изъяли телефон.
Пока мужчина получил только протокол о мелком хулиганстве, но может стать фигурантом уголовного дела. Какие именно игры его не устроили, неясно: раньше в ТК работала букмекерская контора, но закрылась, а еще одна находится в соседнем доме. Возможно, мужчина имел в виду детский социальный центр, но он тоже находится не в ТК, а рядом.