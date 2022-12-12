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    «Мы не видели такого 50 лет». Мощный ливень затопил турецкую Анталью, разрушил местами мосты и снес автомобили

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    В Турции на курортную Анталью обрушились проливные дожди, которые вызвали наводнение. Из берегов вышли ручьи, затопив дома и предприятия. Об этом 12 декабря сообщает турецкое издание NTV.

    «Мы не видели такой ситуации примерно 50 лет», — рассказал мэр города Кумлуджа Мустафа Колеоглу.

    В городе создали кризисный центр. Начальные и средние школы приостановили работу из-за наводнения. Вода затащила некоторые автомобили в районный центр.

    «Из-за обрушения всех мостов в центре дождевая вода вызвала наводнения, повредив нижние этажи и автомобили. Мы хотим, чтобы наши граждане были осторожны», — написал мэр Кумлуджи в соцсетях.

    Сообщений о пострадавших пока нет.

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