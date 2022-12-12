«Мы не видели такого 50 лет». Мощный ливень затопил турецкую Анталью, разрушил местами мосты и снес автомобили

В Турции на курортную Анталью обрушились проливные дожди, которые вызвали наводнение. Из берегов вышли ручьи, затопив дома и предприятия. Об этом 12 декабря сообщает турецкое издание NTV.
«Мы не видели такой ситуации примерно 50 лет», — рассказал мэр города Кумлуджа Мустафа Колеоглу.
В городе создали кризисный центр. Начальные и средние школы приостановили работу из-за наводнения. Вода затащила некоторые автомобили в районный центр.
«Из-за обрушения всех мостов в центре дождевая вода вызвала наводнения, повредив нижние этажи и автомобили. Мы хотим, чтобы наши граждане были осторожны», — написал мэр Кумлуджи в соцсетях.
Сообщений о пострадавших пока нет.