«Нечестно так умирать». В Риме застрелили подругу премьер-министра Италии Джорджии Мелони

На собрании жителей многоквартирного дома в кофейне на севере Рима мужчина начал стрельбу и убил трех человек, в том числе и подругу премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Об этом 11 декабря сообщает итальянское издание Rai News и сама глава правительства в соцсетях.
В воскресенье 57-летний мужчина вошел в кофейню, закрыл дверь, крикнул «я вас всех убью» и начал стрелять. Он конфликтовал с ассоциацией местных жителей, уточняет The Guardian со ссылкой на итальянское информационное агентство Ansa. Соседям удалось справиться с ним и обезоружить до прибытия полиции. Однако в результате стрельбы погибли три человека.
Через несколько часов после происшествия итальянский премьер-министр Мелони опубликовала в соцсетях свою фотографию вместе с одной из жертв — 50-летней Николеттой Голизано. Политик назвала ее своей подругой.
«Нечестно так умирать. Николетта была счастлива и красива в красном платье, которое она купила для празднования своего 50-летия несколько недель назад. Для меня она всегда будет такой красивой и счастливой», — написала она.
По словам Мелони, у погибшей были муж и 10-летний ребенок.