«Нечестно так умирать». В Риме застрелили подругу премьер-министра Италии Джорджии Мелони

На собрании жителей многоквартирного дома в кофейне на севере Рима мужчина начал стрельбу и убил трех человек, в том числе и подругу премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Об этом 11 декабря сообщает итальянское издание Rai News и сама глава правительства в соцсетях.

В воскресенье 57-летний мужчина вошел в кофейню, закрыл дверь, крикнул «я вас всех убью» и начал стрелять. Он конфликтовал с ассоциацией местных жителей, уточняет The Guardian со ссылкой на итальянское информационное агентство Ansa. Соседям удалось справиться с ним и обезоружить до прибытия полиции. Однако в результате стрельбы погибли три человека.