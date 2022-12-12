    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -9

    3 м/с, с-в

    758мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd62.38eur65.84

    «Нечестно так умирать». В Риме застрелили подругу премьер-министра Италии Джорджии Мелони

    8278
    обсудить

    На собрании жителей многоквартирного дома в кофейне на севере Рима мужчина начал стрельбу и убил трех человек, в том числе и подругу премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Об этом 11 декабря сообщает итальянское издание Rai News и сама глава правительства в соцсетях.

    В воскресенье 57-летний мужчина вошел в кофейню, закрыл дверь, крикнул «я вас всех убью» и начал стрелять. Он конфликтовал с ассоциацией местных жителей, уточняет The Guardian со ссылкой на итальянское информационное агентство Ansa. Соседям удалось справиться с ним и обезоружить до прибытия полиции. Однако в результате стрельбы погибли три человека.

    Через несколько часов после происшествия итальянский премьер-министр Мелони опубликовала в соцсетях свою фотографию вместе с одной из жертв — 50-летней Николеттой Голизано. Политик назвала ее своей подругой.

    Фото: Соцсети Джорджии Мелони
    ПоделитьсяПоделиться

    «Нечестно так умирать. Николетта была счастлива и красива в красном платье, которое она купила для празднования своего 50-летия несколько недель назад. Для меня она всегда будет такой красивой и счастливой», — написала она.

    По словам Мелони, у погибшей были муж и 10-летний ребенок.

    Фото: Соцсети Джорджии Мелони

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ19

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close