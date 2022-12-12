Байден допустил, что впервые за 50 лет рост экономики США опередит Китай

Темпы роста американской экономики в 2022 году года могут превысить динамику экономики Китая впервые за 50 лет. Об этом 11 декабря заявил президент США Джо Байден в Twitter, передает РБК.

«Такого не было с 1976 года», — написал американский лидер.

Однако Байден не уточнил источник своих данных.

Прошедшей весной подобный прогноз выпустили аналитики Bloomberg. Они сделали акценты на коронавирусные ограничения в КНР, снижение розничных продаж и промышленного производства. Произойдет «смена ролей с потенциальными последствиями как в Пекине, так и в Вашингтоне», добавили эксперты Bloomberg.