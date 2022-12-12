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    Байден допустил, что впервые за 50 лет рост экономики США опередит Китай

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    6 комментариев

    Темпы роста американской экономики в 2022 году года могут превысить динамику экономики Китая впервые за 50 лет. Об этом 11 декабря заявил президент США Джо Байден в Twitter, передает РБК.

    «Такого не было с 1976 года», — написал американский лидер.

    Однако Байден не уточнил источник своих данных.

    Прошедшей весной подобный прогноз выпустили аналитики Bloomberg. Они сделали акценты на коронавирусные ограничения в КНР, снижение розничных продаж и промышленного производства. Произойдет «смена ролей с потенциальными последствиями как в Пекине, так и в Вашингтоне», добавили эксперты Bloomberg.

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    Комментарии 6

    Maik512 Дек 2022 в 09:25
    "Байден допустил" и как это он допусти? Ай-ай-ай...
    +0−0
    sektor712 Дек 2022 в 08:26
    Президента вводят в заблуждение.
    Проверьте.
    +0−2
    triton197712 Дек 2022 в 08:00
    "Такого не было с 1976-го!" (до нашей эры))
    +0−2
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