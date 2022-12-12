В России — первые минус 60 градусов. Название этого места вы точно уже слышали

Российская зима поставила новый рекорд в этом сезоне — зафиксированы первые минус 60 градусов.
Ниже 60 градусов температура опустилась в Якутии, сообщил 12 декабря ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«Сегодня минимальная температура воздуха в селе Делянкир достигла -59,9 градуса, а в Оймяконе термометры показали -61,0 градуса», — пишет Леус в своём телеграм-канале.
По его словам, таких морозов в Оймяконе не наблюдалось более 10 лет, последний раз ниже 60 градусов температура опускалась 6 января 2011 года — минус 61,1.