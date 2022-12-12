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    В России — первые минус 60 градусов. Название этого места вы точно уже слышали

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    Российская зима поставила новый рекорд в этом сезоне — зафиксированы первые минус 60 градусов.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    Ниже 60 градусов температура опустилась в Якутии, сообщил 12 декабря ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «Сегодня минимальная температура воздуха в селе Делянкир достигла -59,9 градуса, а в Оймяконе термометры показали -61,0 градуса», — пишет Леус в своём телеграм-канале.

    По его словам, таких морозов в Оймяконе не наблюдалось более 10 лет, последний раз ниже 60 градусов температура опускалась 6 января 2011 года — минус 61,1.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

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    Комментарии 2

    Noisymouse-дубль12 Дек 2022 в 09:21
    "Глобальное потепление", - говорили они...
    +0−1
    27564035612 Дек 2022 в 08:39
    Ой мякон, мякон...
    +0−0
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