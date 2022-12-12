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    Медикам прописали слова, которые можно и нельзя говорить во время консультаций

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    1 комментарий

    Медики и персонал больниц должны общаться с пациентами во время дистанционных консультаций определенным образом. Во главе угла – участие и отсутствие оценочных суждений и оскорблений. А также отсутствие бессмысленных фраз. На методические рекомендации Минздрава обратил внимание «Коммерсантъ».

    Для начала авторы рекомендаций утверждают, что запросы пациентов можно разделить две категории: «мне просто спросить» (то есть человеку нужна определенная информация) и целевое обращение (когда нужна медицинская помощь). Для того, чтобы минимизировать спрос на информацию авторы предлагают для начала улучшить информацию на сайтах, стендах и других ресурсах.

    Запрос на оказание помощи, в свою очередь, нужно удовлетворять уже в тот момент, когда человек посчитал нужным записаться. Речевые обороты в такой ситуации должны зависеть, в том числе, от особенностей системы здравоохранения конкретного региона. Тем не менее, есть и универсальные рекомендации. Например, избегать таких обращений, как «женщина» или «мужчина» и заменять их именем пациента или более универсальным обращением «вы».

    Вместо вопроса «Что вас еще не устраивает?» медикам советуют извиниться и спросить, чем еще помочь.

    «Таким образом, недопустимы в употреблении фразы и интонации: демонстрирующие безучастность и безразличие; трактуемые как попытка уйти от ответственности или прямо говорящие о безответственности, отражающие безынициативность или нежелание помочь», – говорится в рекомендациях.

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    Комментарии 1

    27449583612 Дек 2022 в 01:05
    людей с высшим образованием в россии нужно учить элементарной вежливости?
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