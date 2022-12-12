Медикам прописали слова, которые можно и нельзя говорить во время консультаций

Медики и персонал больниц должны общаться с пациентами во время дистанционных консультаций определенным образом. Во главе угла – участие и отсутствие оценочных суждений и оскорблений. А также отсутствие бессмысленных фраз. На методические рекомендации Минздрава обратил внимание «Коммерсантъ».



Для начала авторы рекомендаций утверждают, что запросы пациентов можно разделить две категории: «мне просто спросить» (то есть человеку нужна определенная информация) и целевое обращение (когда нужна медицинская помощь). Для того, чтобы минимизировать спрос на информацию авторы предлагают для начала улучшить информацию на сайтах, стендах и других ресурсах.