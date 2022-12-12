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    Суровый Таймыр и мифический Сахалин. Мэппинг-шоу с Дворцовой — на «Фонтанке»

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    Фото: пресс-служба АНО «ГАЛА-РУС»
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    Финал первого всероссийского конкурса современного медиа-искусства «Страна СВЕТА», который прошел на Дворцовой площади 3 и 4 декабря, теперь можно увидеть на «Фонтанке» — останавливаться в самых интересных местах, пересматривать понравившиеся моменты, сосредоточиться на музыке в отличном качестве.

    Напомним, что в тот день на фасаде Главного Штаба показывали не просто светомузыкальные произведения начинающих видеохудожников из разных регионов. Можно сказать, что в гости приехали целые города — и представили свое настроение! Ведь тема конкурса была «Малая родина — мое место силы».

    В финале Северная столица принимала команды из Казани, Челябинска, Москвы, Кирова, Омска, Тулы, Балаково (Саратовская обл.), с Сахалина и Таймыра. Наши земляки тоже вышли в финал, но призовых мест не получили: зрители не готовы были в этот день углубляться в поднятые командой проблемы.

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    В итоге на первом месте по результатам зрительского онлайн-голосования оказался Таймыр: трогательный ролик компании Mew Studio, где глазами маленького ребенка — будущего автора этой работы — показан суровый, но невероятно прекрасный край. Во время просмотра у зрителей появилось ощущение: кто не побывал там, упустил что-то важное в жизни.

    Второй призер — команда Елизаветы Модиной с Сахалина. В ее ролике рассказывалось о боге грома и молний Тыынта, подводных мирах Муэ Эндурни, владениях хозяина гор и лесов Пал Ыз.

    Дмитрий Багин / Screen Blasters завоевал для родного Кирова третье место. Их красочное шоу заводило публику на Дворцовой и радовало глаз.

    Петербуржцам, конечно же, повезло больше всех: они увидели все работы своими глазами и прочувствовали на себе неповторимую атмосферу праздника. Но грандиозный мэппинг с фасада Штаба Гвардейского корпуса смотрели и зрители от Калининграда до Владивостока — в прямом эфире на экранах своих гаджетов. А теперь эта возможность есть у всех.

    Конкурс проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

    АНО «ГАЛА-РУС»

    Фото: пресс-служба АНО «ГАЛА-РУС»

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