Суровый Таймыр и мифический Сахалин. Мэппинг-шоу с Дворцовой — на «Фонтанке»

Финал первого всероссийского конкурса современного медиа-искусства «Страна СВЕТА», который прошел на Дворцовой площади 3 и 4 декабря, теперь можно увидеть на «Фонтанке» — останавливаться в самых интересных местах, пересматривать понравившиеся моменты, сосредоточиться на музыке в отличном качестве.

В финале Северная столица принимала команды из Казани, Челябинска, Москвы, Кирова, Омска, Тулы, Балаково (Саратовская обл.), с Сахалина и Таймыра. Наши земляки тоже вышли в финал, но призовых мест не получили: зрители не готовы были в этот день углубляться в поднятые командой проблемы.

Напомним, что в тот день на фасаде Главного Штаба показывали не просто светомузыкальные произведения начинающих видеохудожников из разных регионов. Можно сказать, что в гости приехали целые города — и представили свое настроение! Ведь тема конкурса была «Малая родина — мое место силы».

В итоге на первом месте по результатам зрительского онлайн-голосования оказался Таймыр: трогательный ролик компании Mew Studio, где глазами маленького ребенка — будущего автора этой работы — показан суровый, но невероятно прекрасный край. Во время просмотра у зрителей появилось ощущение: кто не побывал там, упустил что-то важное в жизни.



Второй призер — команда Елизаветы Модиной с Сахалина. В ее ролике рассказывалось о боге грома и молний Тыынта, подводных мирах Муэ Эндурни, владениях хозяина гор и лесов Пал Ыз.



Дмитрий Багин / Screen Blasters завоевал для родного Кирова третье место. Их красочное шоу заводило публику на Дворцовой и радовало глаз.



Петербуржцам, конечно же, повезло больше всех: они увидели все работы своими глазами и прочувствовали на себе неповторимую атмосферу праздника. Но грандиозный мэппинг с фасада Штаба Гвардейского корпуса смотрели и зрители от Калининграда до Владивостока — в прямом эфире на экранах своих гаджетов. А теперь эта возможность есть у всех.



Конкурс проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



АНО «ГАЛА-РУС»

