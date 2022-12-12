Бургер-шайба и безалкогольный пунш: петербуржцы не проголодаются на катке

В декабре петербургские катки открываются и ждут всех, кто хочет прокатиться с ветерком или показать фигуры высшего мастерства на зависть окружающим. Чтобы начинающие и опытные фигуристы не проголодались и не замерзли, рядом с катками работают фуд-корты.
Например, этой зимой поесть «с коньков» можно в фудтраках G-Drive, которые представлены в Севкабель Порту и во Дворе Гостинки. Такой формат работы фирменных кафе вне АЗС сети «Газпромнефть» активно развивается — присутствует на крупных фестивалях и соревнованиях по автоспорту.
В меню кафе более 30 блюд и напитков. Это классический стрит-фуд в современном прочтении: сытные гамбургеры, роллы или хот-доги и легкие закуски — от картофеля фри и куриных стрипсов до пряных орешков и брецелей. Согреться поможет фирменный кофе, горячий шоколад с маршмеллоу, безалкогольный пунш и глинтвейн, а утолить жажду — G-Drive Cola, соки и тонизирующие напитки.
В ассортименте кафе есть эксклюзивная новинка сезона от сети АЗС «Газпромнефть» — бургер «Шайба» на черной булочке. Он был разработан специально к открытию многофункциональной G-Drive Арены в Омске. Оценить новый вкус теперь могут не только сибиряки, но и посетители петербургских катков.
Фудтраки G-Drive открыты во время работы обеих площадок по адресам: Невский пр., д. 35 и Кожевенная линия, 40.
Сеть АЗС «Газпромнефть» gpnbonus.ru