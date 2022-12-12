Бургер-шайба и безалкогольный пунш: петербуржцы не проголодаются на катке

В декабре петербургские катки открываются и ждут всех, кто хочет прокатиться с ветерком или показать фигуры высшего мастерства на зависть окружающим. Чтобы начинающие и опытные фигуристы не проголодались и не замерзли, рядом с катками работают фуд-корты.



Например, этой зимой поесть «с коньков» можно в фудтраках G-Drive, которые представлены в Севкабель Порту и во Дворе Гостинки. Такой формат работы фирменных кафе вне АЗС сети «Газпромнефть» активно развивается — присутствует на крупных фестивалях и соревнованиях по автоспорту.