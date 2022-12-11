На «Коле» автомобилисты пытались спасти загоревшуюся «Киа». Помочь удалось только водителю

Автомобиль тушили на трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области 11 декабря. В глазах тоскующих в пробке пожар раздвоился.
Мурманское шоссе в сторону Ладожского моста автомобильный пожар остановил в десятом часу вечера. «Горят две машины. Дорога перекрыта полностью. Одна в кювете, вторая посреди дороги», - рассказала участница группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Кому-то из водителей постоять в пробке пришлось полчаса.
В ГУ МЧС по Ленинградской области уточнили, что тушить пришлось только одну машину. В девять часов вечера с территории Колтушского поселения поступил сигнал о пожаре - в огне была «Киа». Силами восьми сотрудников 130-й пожарной части её потушили. 47news пишет, что автомобиль был отбуксирован на обочину, чтобы не мешать проезду.
«Машина горела одна, похожа на универсал «Киа». Побежали со встречки с огнетушителями, горела ещё только морда. Но сотрудники полиции уже не дали подойти к машине, видимо, боялись, что взорвётся», - рассказала Наталья в паблике.
В комментариях уточнили, что водителя успели вытащить из машины. Он якобы был пьян.
«Ехал там перед этим, там неадекват на универсале «Рио» вроде по дороге метался, сам его еле объехал. Ехал он со скоростью 20-30 км/ч и вилял с обочины до левой полосы», - поделился Михаил, избежавший аварии и пробки.