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    «Орион» вернулся с лунной миссии. Следующие – люди

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    Автор: WP / YouTube

    Космический корабль «Орион» приводнился в Тихом океане, завершив лунную миссию. Об этом вечером 11 декабря сообщает NASA.

    Возвращение на Землю оценивается, как благополучное.

    Миссия стартовала 16 ноября текущего года с площадки космического центра имени Кеннеди во Флориде (США) и продолжалась 25,5 дней. «Орион» тестировали в «суровых условиях глубокого космоса» перед отправкой астронавтов.

    В ходе миссии «Орион» совершил два облета Луны. На самом дальнем расстоянии он был в 1000 раз дальше от Земли, чем Международная космическая станция. Как отмечают в NASA, сделано это было для того, чтобы нагрузить все системы перед будущим полетом экипажа.

    Следующая миссия, по словам главы директората развития исследовательских систем NASA Джима Фри, уже может быть с людьми: «Это начало нашего пути к регулярным миссиям и устойчивому присутствию на Луне ради научных открытий и подготовки к миссиям на Марс».

    Перед следующей миссией пройдет немало времени. На одно только возвращение «Ориона» на берег займет несколько дней. После техники разгрузят корабль и доставят его и груз обратно в центр имени Кеннеди. Испытания и анализы займут еще несколько месяцев.

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