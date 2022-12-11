В Европарламенте – скандал, По делу о взятках от Катара арестованы четверо

Замглавы Европарламента Ева Кайли, недавно снятая с должности, и трое других чиновников арестованы по делу о коррупции. Всех обвиняют в получении взяток от Катара перед чемпионатом мира. В обмен имидж страны в Европе якобы улучшался. Об этом сообщает AFP.



В доме Евы Кайли в Брюсселе был проведен обыск. Возможным это стало после снятия иммунитета после того, как парламентария задержали «на месте преступления». Как сообщает «Коммерсантъ», в ходе обысков были обнаружены пакеты с деньгами.

Обыск в доме другого евродепутата прошел днем 11 декабря. Его результаты неизвестны. Кроме того, не сообщаются имена троих арестованных.