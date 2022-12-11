В Европарламенте – скандал, По делу о взятках от Катара арестованы четверо

Замглавы Европарламента Ева Кайли, недавно снятая с должности, и трое других чиновников арестованы по делу о коррупции. Всех обвиняют в получении взяток от Катара перед чемпионатом мира. В обмен имидж страны в Европе якобы улучшался. Об этом сообщает AFP.
В доме Евы Кайли в Брюсселе был проведен обыск. Возможным это стало после снятия иммунитета после того, как парламентария задержали «на месте преступления». Как сообщает «Коммерсантъ», в ходе обысков были обнаружены пакеты с деньгами.
Обыск в доме другого евродепутата прошел днем 11 декабря. Его результаты неизвестны. Кроме того, не сообщаются имена троих арестованных.
По данным Федеральной прокуратуры, всего по делу задерживались шесть человек, однако обвинения были предъявлены не всем.
По данным AFP, в рамках расследования дела о коррупции прошли обыски по 16 адресам. Было изъято около 600 тысяч евро наличными. По версии следствия, Катар платил деньги за улучшение имиджа в Европе. Официальная же риторика ЕС была такова, что в стране – хозяйке чемпионата мира по футболу нарушаются права человека и проводится политика нетерпимости к меньшинствам.