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    В Европарламенте – скандал, По делу о взятках от Катара арестованы четверо

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    7 комментариев

    Замглавы Европарламента Ева Кайли, недавно снятая с должности, и трое других чиновников арестованы по делу о коррупции. Всех обвиняют в получении взяток от Катара перед чемпионатом мира. В обмен имидж страны в Европе якобы улучшался. Об этом сообщает AFP.

    В доме Евы Кайли в Брюсселе был проведен обыск. Возможным это стало после снятия иммунитета после того, как парламентария задержали «на месте преступления». Как сообщает «Коммерсантъ», в ходе обысков были обнаружены пакеты с деньгами.

    Обыск в доме другого евродепутата прошел днем 11 декабря. Его результаты неизвестны. Кроме того, не сообщаются имена троих арестованных.

    По данным Федеральной прокуратуры, всего по делу задерживались шесть человек, однако обвинения были предъявлены не всем.

    По данным AFP, в рамках расследования дела о коррупции прошли обыски по 16 адресам. Было изъято около 600 тысяч евро наличными. По версии следствия, Катар платил деньги за улучшение имиджа в Европе. Официальная же риторика ЕС была такова, что в стране – хозяйке чемпионата мира по футболу нарушаются права человека и проводится политика нетерпимости к меньшинствам.

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    Комментарии 7

    27759237511 Дек 2022 в 22:30
    В демократической Европе денег не берут. Речка врет, чтоб нанести урон светлому образу Запада в наших глазах. А у депутатов, наверняка русские корни. Ихний прапрадедушка видел в детстве русский крейсер. С тех пор и пошло
    +0−1
    Silver86711 Дек 2022 в 22:21
    Никогда такого не было, и вот опять.
    +0−0
    28022752411 Дек 2022 в 22:21
    Д.о.б.р.ы.й д.е.нь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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