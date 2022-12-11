Президент Финляндии объяснил, почему его страна должна сотрудничать с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё выразил уверенность в том, что его страна должна продолжать сотрудничать с Россией. Об этом он заявил в эфире финской радиостанции.



«Мы должны продолжать сотрудничать хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров», — заявил Ниинистё (цитата по РИА Новости).

Главу Финляндии спросили о том, как он намерен восстанавливать отношения с ближайшим соседом. «Сначала мы посмотрим, как все сложится. Этого может и не произойти, пока я нахожусь на своем посту», — заявил президент (цитата по «Коммерсантъ»).