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    Президент Финляндии объяснил, почему его страна должна сотрудничать с Россией

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    17 комментариев

    Президент Финляндии Саули Ниинистё выразил уверенность в том, что его страна должна продолжать сотрудничать с Россией. Об этом он заявил в эфире финской радиостанции.

    «Мы должны продолжать сотрудничать хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров», — заявил Ниинистё (цитата по РИА Новости).

    Главу Финляндии спросили о том, как он намерен восстанавливать отношения с ближайшим соседом. «Сначала мы посмотрим, как все сложится. Этого может и не произойти, пока я нахожусь на своем посту», — заявил президент (цитата по «Коммерсантъ»).

    Ниинистё выразил мнение о том, что контакт чисто технически возможен, однако в данный момент тем для обсуждения у стран нет.

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    Комментарии 17

    28022752411 Дек 2022 в 22:21
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.ол.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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    +0−0
    27449583611 Дек 2022 в 22:03
    Да потому-что в одном Питере покупателей больше, чем все население Финляндии. Можно сколько угодно корчить обиженных за нату или переживать за то, что славяне друг другу морды бьют, но построенные у всех погранпереходов "дисасфиши" с "лапландиями" сами у себя будут рыбу и незамерзайку покупать?:)
    +2−1
    hal900011 Дек 2022 в 21:44
    Заскучал..шайбу не с кем погонять..
    +2−0
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