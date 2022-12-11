Скорая увезла с Рубинштейна пострадавшего мужчину. Барный отдых ни при чём

Помощь пожарных потребовалась в доме на улице Рубинштейна в центре Петербурга 11 декабря. Огонь вспыхнул в парадной, скорая приезжала не зря.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, около трёх часов дня на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на улице Рубинштейна, 20. Очаг нашли на четвёртом этаже пятиэтажного дома — в парадной загорелась оконная рама.

Силами десяти пожарных её потушили менее чем за двадцать минут.

Площадь сравнительно небольшая — обгорел один квадратный метр, но без пострадавших не обошлось. Медицинская помощь потребовалась мужчине, его госпитализировали.