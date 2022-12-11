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    Скорая увезла с Рубинштейна пострадавшего мужчину. Барный отдых ни при чём

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    7 комментариев

    Помощь пожарных потребовалась в доме на улице Рубинштейна в центре Петербурга 11 декабря. Огонь вспыхнул в парадной, скорая приезжала не зря.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, около трёх часов дня на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на улице Рубинштейна, 20. Очаг нашли на четвёртом этаже пятиэтажного дома — в парадной загорелась оконная рама.

    Силами десяти пожарных её потушили менее чем за двадцать минут.

    Площадь сравнительно небольшая — обгорел один квадратный метр, но без пострадавших не обошлось. Медицинская помощь потребовалась мужчине, его госпитализировали.

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    Комментарии 7

    28022752411 Дек 2022 в 22:25
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.жу в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 0-1-1-3 9365
    +0−0
    Kostyn11 Дек 2022 в 19:40
    Что-то мне в целом все это не нравиться, пожары все эти, взрыв газопровода у нас севере города... Я не сторонник теорий заговора, и больше верю в наше российского раздолбайство, чем в происки врагов. Но все же напрягает регулярность этих происшествий.
    +2−2
    Kot Piter11 Дек 2022 в 19:31
    НЕ при чём!
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