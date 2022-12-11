«Фонтанка» проверила, насколько заснежены подземные переходы. Мы не поверили своим глазам

С начала снегопадов в Петербурге уборка стала главной темой жалоб горожан. Накануне по соцсетям разлетелись фотографии неубранного подземного перехода у станции метро «Лесная». «Фонтанка» присмотрелась к нему и другим.



Нашумевший спуск выглядит не идеально, но куда лучше, чем на фото накануне.