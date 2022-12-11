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    «Фонтанка» проверила, насколько заснежены подземные переходы. Мы не поверили своим глазам

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    11 комментариев

    С начала снегопадов в Петербурге уборка стала главной темой жалоб горожан. Накануне по соцсетям разлетелись фотографии неубранного подземного перехода у станции метро «Лесная». «Фонтанка» присмотрелась к нему и другим.

    Нашумевший спуск выглядит не идеально, но куда лучше, чем на фото накануне.

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    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Переходы на улице Савушкина у метро «Беговая» также довольно чистые.

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    Вот так убрали спуск на той же улице у гипермаркета «Лента».

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    «В принципе, не скользко», — оценил корреспондент выход у метро «Выборгская». Снег на лестнице есть, но большая его часть убрана.

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    Фаворит «Фонтанки» — переход у метро «Горьковская», где часто возникают сложности даже с минимальным количеством снега. Оставшиеся призовые места делят спуски у «Садовой», «Петроградской» и «Электросилы».

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 11

    26078660111 Дек 2022 в 18:40
    Зима, как обычна для бегловских, пришла неожиданно и, что самое необычное в Питере, со снегом !!!
    +1−0
    Kostyn11 Дек 2022 в 18:34
    Для начала явно требуются навесы над всеми спусками в подземные пешеходные переходы, в том числе подземные входы в метро. Это уже решит проблему на 90%. Только навесы должны быть эстетичными и красивыми, а не из ржавых труб и зеленого пластика. Вот чем реально надо заняться, а не ларьками.
    +1−0
    27935632711 Дек 2022 в 18:18
    а ещё такой вопрос. почему совершенно не чистят платные парковки? или только деньги брать могут? конкретно парковка на тульской у супермаркета бабилон. снежная каша по колено. и никому дела нет.
    +2−0
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