«Фонтанка» проверила, насколько заснежены подземные переходы. Мы не поверили своим глазам

С начала снегопадов в Петербурге уборка стала главной темой жалоб горожан. Накануне по соцсетям разлетелись фотографии неубранного подземного перехода у станции метро «Лесная». «Фонтанка» присмотрелась к нему и другим.
Нашумевший спуск выглядит не идеально, но куда лучше, чем на фото накануне.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Переходы на улице Савушкина у метро «Беговая» также довольно чистые.
Вот так убрали спуск на той же улице у гипермаркета «Лента».
«В принципе, не скользко», — оценил корреспондент выход у метро «Выборгская». Снег на лестнице есть, но большая его часть убрана.
Фаворит «Фонтанки» — переход у метро «Горьковская», где часто возникают сложности даже с минимальным количеством снега. Оставшиеся призовые места делят спуски у «Садовой», «Петроградской» и «Электросилы».