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    Погода шепчет. Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров при задержке рейсов

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    В ряде городов России начинаются задержки рейсов из-за погодных условий. В связи с этим о правах пассажиров в такой ситуации 11 декабря напомнил Роспотребнадзор.

    В ведомстве подчеркивают, что задержкой рейса признают перерыв в перевозке по вине авиакомпании или вынужденную задержку самолета при отправке или даже уже в полете.

    Можно ли отказаться лететь

    Да, пассажир имеет возможность отказаться от полета. Как напоминает Роспотребнадзор, такой отказ будет считаться вынужденным. Перевозчик должен будет вернуть стоимость билета даже в том случае, когда он «невозвратный».

    Есть ли шансы получить компенсацию

    Да. Пассажир имеет право обратиться к перевозчику с претензией на возмещение убытков, понесенных в связи с задержкой рейса. Это могут быть уже оплаченные экскурсии или, например, билеты на поезд.

    К претензии обязательны приложения: копии документов, которые доказывают убытки. Передать документы можно в аэропорту вылета или прилета. Если речь идет о перелете внутри России, пассажиру дают 6 месяцев со дня задержки рейса.

    А штраф с авиаперевозчика можно взыскать?

    Да. «Такой штраф устанавливается в размере 25 % установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50 % стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика», — объясняют в Роспотребнадзоре.

    При этом в ведомстве отмечают, что во время международных перелетов этот вопрос регулируется соответствующими международными договорами.

    Что можно требовать в аэропорту

    Непосредственно в аэропорту, в случае задержки рейса, пассажиры имеют право на организацию хранения багажа, комнаты матери и ребенка для тех, кто путешествует с ребенком младше 7 лет.

    Если рейс задерживается больше 2 часов, должны предоставить прохладительные напитки, 2 телефонных звонка или столько же сообщений по электронной почте.

    Еда пассажирам положена, если рейс задержан больше чем на 4 часа. В дальнейшем горячее питание положено каждые 6 часов днем и 8 часов — ночью.

    Пассажирам должны предоставить гостиницу, если рейс так и не вылетел спустя 8 часов днем и 6 часов — ночью. Бесплатный трансфер при этом обязателен.

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