Погода шепчет. Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров при задержке рейсов

В ряде городов России начинаются задержки рейсов из-за погодных условий. В связи с этим о правах пассажиров в такой ситуации 11 декабря напомнил Роспотребнадзор.
В ведомстве подчеркивают, что задержкой рейса признают перерыв в перевозке по вине авиакомпании или вынужденную задержку самолета при отправке или даже уже в полете.
Можно ли отказаться лететь
Да, пассажир имеет возможность отказаться от полета. Как напоминает Роспотребнадзор, такой отказ будет считаться вынужденным. Перевозчик должен будет вернуть стоимость билета даже в том случае, когда он «невозвратный».
Есть ли шансы получить компенсацию
Да. Пассажир имеет право обратиться к перевозчику с претензией на возмещение убытков, понесенных в связи с задержкой рейса. Это могут быть уже оплаченные экскурсии или, например, билеты на поезд.
К претензии обязательны приложения: копии документов, которые доказывают убытки. Передать документы можно в аэропорту вылета или прилета. Если речь идет о перелете внутри России, пассажиру дают 6 месяцев со дня задержки рейса.
А штраф с авиаперевозчика можно взыскать?
Да. «Такой штраф устанавливается в размере
При этом в ведомстве отмечают, что во время международных перелетов этот вопрос регулируется соответствующими международными договорами.
Что можно требовать в аэропорту
Непосредственно в аэропорту, в случае задержки рейса, пассажиры имеют право на организацию хранения багажа, комнаты матери и ребенка для тех, кто путешествует с ребенком младше 7 лет.
Если рейс задерживается больше 2 часов, должны предоставить прохладительные напитки, 2 телефонных звонка или столько же сообщений по электронной почте.
Еда пассажирам положена, если рейс задержан больше чем на 4 часа. В дальнейшем горячее питание положено каждые 6 часов днем и 8 часов — ночью.
Пассажирам должны предоставить гостиницу, если рейс так и не вылетел спустя 8 часов днем и 6 часов — ночью. Бесплатный трансфер при этом обязателен.