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    В Купчино пассажирский автобус насмерть сбил своего водителя

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    24 комментария

    Водитель пассажирского автобуса погиб на конечной остановке во Фрунзенском районе Петербурга 11 декабря. Собственный транспорт вдавил его в другой автобус.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось на Балканской площади незадолго до половины второго часа дня. По предварительным данным, водитель маршрута № 246 на конечной остановке вышел из автобуса, не поставив его на стояночный тормоз.

    Автобус покатился, мужчина погиб, пытаясь его остановить.

    В компании «Вест-Сервис», которая обслуживает маршрут № 246, уточнили, что водитель оставил автоматическую коробку передач в положении «драйв». Попытка остановить транспорт, не заходя в салон, закончилась трагически: мужчину зажало между собственным автобусом и автобусом «Домтрансавто».

    «По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего, а также личность погибшего», — сообщили в полицейском главке.

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    Комментарии 24

    Kostyn11 Дек 2022 в 18:40
    Очень грустная история, есть в ней что-то истинно наше, мужик героически бросился "под танк", танк который он сам запустил и под ним и погиб. Соболезнования родным и близким.
    +0−0
    Libertad3111 Дек 2022 в 18:23
    Название статьи прям по Кингу...
    +0−0
    28021891711 Дек 2022 в 18:15
    Жалко водителя конечно. Непонятно только почему личность устанавливают? На работу в автопарк берут по принципу не хочешь ли сегодня на автобусе людей возить? Хочу. Ну заходи, вези. Так что-ли?
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