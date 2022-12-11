В Купчино пассажирский автобус насмерть сбил своего водителя

Водитель пассажирского автобуса погиб на конечной остановке во Фрунзенском районе Петербурга 11 декабря. Собственный транспорт вдавил его в другой автобус.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось на Балканской площади незадолго до половины второго часа дня. По предварительным данным, водитель маршрута
Автобус покатился, мужчина погиб, пытаясь его остановить.
В компании «Вест-Сервис», которая обслуживает маршрут
«По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего, а также личность погибшего», — сообщили в полицейском главке.