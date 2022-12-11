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    В аварии в Ленобласти погиб подросток. Он был за рулем машины матери

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    3 комментария

    Подросток не смог справиться с управлением на зимней дороге в Ленобласти. Он погиб в машине матери.

    Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области, авария произошла около 04:50 на 25-м километре дороги между Осиновой Рощей и Магистральной. Renault Logan с 16-летним юношей за рулем ехал от Керро в сторону деревни Елизаветинка. Подросток не смог справиться с управлением, легковушка оказалась во встречном кювете.

    Травмы юного водителя оказались несовместимы с жизнью. По факту аварии проводится проверка.

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    ПЕЧАЛЬ10

    Комментарии 3

    А1357911 Дек 2022 в 17:40
    Мама сына угробила. Хорошо ещё, что больше никого не зацепило.
    +2−0
    28021517311 Дек 2022 в 15:54
    Это сколько народа в момент выезда "этого" оказалось под угрозой, пешеходы, водители. Ладно обошлось. Надеюсь мамашу привлекут
    +3−0
    28022717011 Дек 2022 в 15:34
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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