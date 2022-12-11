В аварии в Ленобласти погиб подросток. Он был за рулем машины матери

Подросток не смог справиться с управлением на зимней дороге в Ленобласти. Он погиб в машине матери.



Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области, авария произошла около 04:50 на 25-м километре дороги между Осиновой Рощей и Магистральной. Renault Logan с 16-летним юношей за рулем ехал от Керро в сторону деревни Елизаветинка. Подросток не смог справиться с управлением, легковушка оказалась во встречном кювете.

Травмы юного водителя оказались несовместимы с жизнью. По факту аварии проводится проверка.