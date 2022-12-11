Перетягивание ружья в Ленобласти закончилось выстрелом. Племянница убила дядю

Трагедией закончилась поездка с ружьем в гости в Тихвинский район Ленобласти. Племянница выстрелила в дядю.



Инцидент произошел накануне в Тихвине, сообщает 11 декабря 47news. На улице Пролетарской Диктатуры задержали 41-летнюю местную жительницу и 34-летнего жильца того же дома. Незадолго до этого в подъезде нашли тело 55-летнего мужчины, приехавшего из Пикалёво. Причиной его смерти был выстрел.

Как выяснилось, погибший — дядя задержанной местной жительницы. В Тихвин он приехал в гости и прихватил ружье, которым владел неофициально. Родственники собрались за столом, и в какой-то момент женщина захотела пострелять.