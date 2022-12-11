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    Перетягивание ружья в Ленобласти закончилось выстрелом. Племянница убила дядю

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    8 комментариев

    Трагедией закончилась поездка с ружьем в гости в Тихвинский район Ленобласти. Племянница выстрелила в дядю.

    Инцидент произошел накануне в Тихвине, сообщает 11 декабря 47news. На улице Пролетарской Диктатуры задержали 41-летнюю местную жительницу и 34-летнего жильца того же дома. Незадолго до этого в подъезде нашли тело 55-летнего мужчины, приехавшего из Пикалёво. Причиной его смерти был выстрел.

    Как выяснилось, погибший — дядя задержанной местной жительницы. В Тихвин он приехал в гости и прихватил ружье, которым владел неофициально. Родственники собрались за столом, и в какой-то момент женщина захотела пострелять.

    Женщина взяла в руки ружье. Когда палец уже был на курке, ей попытались помешать. Тем не менее выстрел раздался и оказался смертельным.

    В отношении обоих задержанных составили протоколы по административной статье о появлении в состоянии опьянения в общественном месте. Также возбуждено уголовное дело.

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    Комментарии 8

    Курю с 3х лет11 Дек 2022 в 13:57
    Сразу чувствуется тлетворное влияние Запада, в Америке тоже друг друга стреляют, оттуда мода пошла
    +0−0
    Спикуль11 Дек 2022 в 13:33
    В какой-то момент барышня захотела пострелять... В дядю. Ну и постреляла,хоть он и был против.
    +0−0
    Чёрт Опасный11 Дек 2022 в 13:33
    Награда нашла своего героя.
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