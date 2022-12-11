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    В Москве задерживают рейсы из-за снегопада. С вылетом из Петербурга тоже есть сложности

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    Вылеты из Москвы задерживают из-за сильных осадков. Информация об изменениях вылетов 11 декабря опубликована в «Яндекс.Расписаниях».

    По данным сервиса на 12:35, в столице было задержано 38 рейсов. Пять самолетов не могли вылететь из Внуково, 24 из Домодедово и ещё 9 — из Шереметьево. Отмен меньше: 9 рейсов.

    Фото: «Яндекс.Расписания»
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    Как пишет MSK1, проверку в связи с отменами и задержками рейсов организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

    По данным онлайн-табло, рейс DP 211 Победы из Внуково, который должен был приземлиться в 12:15, ждали на 40 минут позже. Рейс U6 079 Уральских авиалиний - на полтора часа: в 13:20 вместо 11:40.

    Фото: «Яндекс.Расписания»

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