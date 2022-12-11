Мужчина погиб при пожаре в доходном доме в центре Петербурга

Дюжина пожарных тушила квартиру в доме-памятнике воскресным утром в центре Петербурга. Один из жителей пожар не пережил.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, 11 декабря, немногим позже половины десятого утра, три расчёта выехали в Гродненский переулок, 2. Комитету по охране памятников этот адрес знаком как доходный дом Василия Ильича Денисова. Здание, построенное в начале XX века, является выявленным объектом культурного наследия.

Пожар вспыхнул в квартире. От огня пострадала половина одной из четырёх комнат.

«В 11:10 пожар ликвидирован. В результате пожара погиб мужчина», — рассказали в МЧС.