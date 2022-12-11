В петербургской школе рассказали, как их 20-летний выпускник погиб на Украине героем

Молодой человек окончил школу в 2020-м году. В школьные годы он был капитаном команды добровольческого движения «Супергерои-368».

Александр Андреев, выпускник школы № 368 Фрунзенского района, погиб героем в ходе боевых действий. Об этом рассказала администрация учебного заведения на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

По данным администрации школы, служить он пошел летом и смог добиться зачисления в псковскую 76-ю дивизию ВДВ. К осени заключил контракт, а в зону боевых действий попал в начале октября.

«17 октября ребята приняли тяжёлый бой. Когда у товарища заклинило автомат, Александр стал прикрывать товарища огнём, далее сам пошёл в атаку на позиции противника, что способствовало дальнейшему продвижению десантников», — рассказали в школе.

Погиб Александр на следующий день, 18 октября, когда по наблюдательному посту, на котором он находился, был открыт минометный обстрел.