В петербургской школе рассказали, как их 20-летний выпускник погиб на Украине героем

Александр Андреев, выпускник школы № 368 Фрунзенского района, погиб героем в ходе боевых действий. Об этом рассказала администрация учебного заведения на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Молодой человек окончил школу в 2020-м году. В школьные годы он был капитаном команды добровольческого движения «Супергерои-368».
По данным администрации школы, служить он пошел летом и смог добиться зачисления в псковскую 76-ю дивизию ВДВ. К осени заключил контракт, а в зону боевых действий попал в начале октября.
«17 октября ребята приняли тяжёлый бой. Когда у товарища заклинило автомат, Александр стал прикрывать товарища огнём, далее сам пошёл в атаку на позиции противника, что способствовало дальнейшему продвижению десантников», — рассказали в школе.
Погиб Александр на следующий день, 18 октября, когда по наблюдательному посту, на котором он находился, был открыт минометный обстрел.
Указом президента России Александр Андреев награжден орденом Мужества. Похоронен он на Аллее Героев Бабигонского кладбища.