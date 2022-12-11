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    Шторму — быть. Главный синоптик Петербурга рассказал, с чего начнется рабочая неделя

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    4 комментария
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
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    Метель и заносы на дорогах неумолимо приближаются к Петербургу. Неутешительный прогноз на начало недели пока сбывается.

    «Из огромной барической депрессии над Средиземным морем выделился один из центров и под именем Birgit 3 поднимается на север через Беларусь. К 13 декабря он дойдет центром даже до Финского залива, но там уже все закончится…» — рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Тelegram-канале.

    По его словам, приближение циклона ознаменуется ухудшением погоды на всей территории Северо-Запада. Порывы ветра в акватории Финского залива будут достигать 25–28 метров в секунду.

    Александр Колесов отметил, что снег начнется уже в первой половине дня, а к вечеру усилится. В Петербурге может выпасть до 10–15 сантиметров, и это при сильном ветре. Порывами он будет достигать 15–18 метров в секунду, а иногда — до 20 метров в секунду.

    «Метель обязательно будет, так что заносы на дорогах и сложное состояние дорог будет повсеместно», — предупреждает Александр Колесов.

    Он добавил, что к утру 13 декабря стихия угомонится. К тому моменту циклон выйдет в район Финского залива.

    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

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    Комментарии 4

    28019099311 Дек 2022 в 14:25
    Ну начнётся,ну и что? Зачем пугают людей.посмотрим верны ли предсказания Колесова.
    +0−0
    27626982511 Дек 2022 в 14:23
    Надо в питерский ЗАКС внести инициативу полного запрета жалоб горожан на плохую или несвоевременную уборку снега.)
    +0−0
    xelaforta11 Дек 2022 в 13:04
    Ну вот, опять и снова непогода...
    +0−0
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