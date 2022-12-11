Шторму — быть. Главный синоптик Петербурга рассказал, с чего начнется рабочая неделя

«Из огромной барической депрессии над Средиземным морем выделился один из центров и под именем Birgit 3 поднимается на север через Беларусь. К 13 декабря он дойдет центром даже до Финского залива, но там уже все закончится…» — рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Тelegram-канале.

Метель и заносы на дорогах неумолимо приближаются к Петербургу. Неутешительный прогноз на начало недели пока сбывается.

По его словам, приближение циклона ознаменуется ухудшением погоды на всей территории Северо-Запада. Порывы ветра в акватории Финского залива будут достигать 25–28 метров в секунду.

Александр Колесов отметил, что снег начнется уже в первой половине дня, а к вечеру усилится. В Петербурге может выпасть до 10–15 сантиметров, и это при сильном ветре. Порывами он будет достигать 15–18 метров в секунду, а иногда — до 20 метров в секунду.

«Метель обязательно будет, так что заносы на дорогах и сложное состояние дорог будет повсеместно», — предупреждает Александр Колесов.