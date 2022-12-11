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    Самосвал споткнулся о легковую и засыпал КАД песком. Пострадавшего отогревали на дороге

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    2 комментария

    Авария с грузовиком тормозила петербургскую кольцевую автодорогу в ночь на 11 декабря.

    Автомобили ползли в пробке перед съездом на Народную улицу, сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По словам одного из водителей, «практически встали в ноль».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Дорогу перегородил опрокинувшийся грузовик, неподалёку стояла смятая легковая. Судя по видео, без пострадавших не обошлось — помощи медиков на проезжей части ждал накрытый пледом человек.

    В ФКУ «Упрдор Северо-Запад» рассказали, что незадолго до двух часов ночи на 46-м км внутреннего кольца КАД грузовик с песком столкнулся с легковым автомобилем, стоявшим во второй полосе, и опрокинулся.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Песком засыпало дорогу, для проезда осталась только четвёртая полоса.

    «В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля», — уточнили в пресс-службе.

    Дорогу расчистили к пяти часам утра, проезд восстановлен.

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    Комментарии 2

    vic_5e4cd1938d1a811 Дек 2022 в 11:48
    Остановившейся на КАД во втором ряду, ждал помощи психиатров
    +0−0
    28021589311 Дек 2022 в 11:38
    Какую помощь медиков ждал "накрытый пледом человек"?
    +0−0
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