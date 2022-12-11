Самосвал споткнулся о легковую и засыпал КАД песком. Пострадавшего отогревали на дороге

Авария с грузовиком тормозила петербургскую кольцевую автодорогу в ночь на 11 декабря.
Автомобили ползли в пробке перед съездом на Народную улицу, сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По словам одного из водителей, «практически встали в ноль».
Дорогу перегородил опрокинувшийся грузовик, неподалёку стояла смятая легковая. Судя по видео, без пострадавших не обошлось — помощи медиков на проезжей части ждал накрытый пледом человек.
В ФКУ «Упрдор Северо-Запад» рассказали, что незадолго до двух часов ночи на 46-м км внутреннего кольца КАД грузовик с песком столкнулся с легковым автомобилем, стоявшим во второй полосе, и опрокинулся.
Песком засыпало дорогу, для проезда осталась только четвёртая полоса.
«В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля», — уточнили в пресс-службе.
Дорогу расчистили к пяти часам утра, проезд восстановлен.