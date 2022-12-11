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    Титульный бой UFC между россиянином и поляком закончился спорной ничьей. Растерян даже Блахович

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    8 комментариев

    Всего пятый раз в истории UFC в титульном бою не удалось выявить победителя. Ничьей закончился бой между россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем. Выявить не смогли нового чемпиона в полутяжелом весе на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США), сообщает ТАСС.

    Бой продолжался пять раундов, по итогам один судья отдал победу россиянину (48:46), второй — поляку (48:47), третий зафиксировал ничейный результат.

    После боя Анкалаев заявил, что не знает, «что только что произошло» и будет ли продолжать бои в UFC. В справедливости результатов засомневался даже его соперник. «Я должен посмотреть поединок, но я его точно не выиграл. Я не знаю, проиграл ли, но точно не выиграл. Отдайте пояс Магомеду Анкалаеву», — заявил Блахович.

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    Комментарии 8

    ПАТИОТ11 Дек 2022 в 11:19
    хорошее имя у расиянина, МАГОМЕД ! он случайно не рамзанович ?
    +0−4
    houspi11 Дек 2022 в 11:16
    Сумму ударов не считают? По ударам россиян вы выиграл.
    +0−1
    26584572411 Дек 2022 в 10:55
    Ян повел себя достойно!!
    +3−0
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