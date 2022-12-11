Титульный бой UFC между россиянином и поляком закончился спорной ничьей. Растерян даже Блахович

Всего пятый раз в истории UFC в титульном бою не удалось выявить победителя. Ничьей закончился бой между россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем. Выявить не смогли нового чемпиона в полутяжелом весе на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США), сообщает ТАСС.



Бой продолжался пять раундов, по итогам один судья отдал победу россиянину (48:46), второй — поляку (48:47), третий зафиксировал ничейный результат.

После боя Анкалаев заявил, что не знает, «что только что произошло» и будет ли продолжать бои в UFC. В справедливости результатов засомневался даже его соперник. «Я должен посмотреть поединок, но я его точно не выиграл. Я не знаю, проиграл ли, но точно не выиграл. Отдайте пояс Магомеду Анкалаеву», — заявил Блахович.