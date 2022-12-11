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    В «панельке» на Кузнецова тушили квартиру. Пожар оказался смертельным

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    Утренний пожар в панельной двенадцатиэтажке в Красносельском районе Петербурга унёс человеческую жизнь.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, помощь пожарных на проспекте Кузнецова, 21, потребовалась около пяти часов утра 11 декабря. В двенадцатиэтажном доме загорелась двухкомнатная квартира.

    От огня пострадали четыре квадратных метра обстановки. Силами трёх расчётов распространиться на большую площадь ему не дали. Без жертв не обошлось.

    «В 05:44 пожар ликвидирован. В результате пожара погиб мужчина», — уточнили в ведомстве.

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