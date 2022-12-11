    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, вос

    764мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd62.38eur65.84

    Вероятность осадков близка к нулю. Петербург — на периферии антициклона

    3099
    обсудить

    Воскресным днем, 11 декабря, в Петербурге почти не будет осадков. При этом в городе установился устойчивый минус.

    Днем температура воздуха составит минус 6–7 градусов, ночью — до минус 9. На дорогах ожидается гололедица, предупреждает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

    «Северная столица будет находиться под влиянием антициклона с северо-востока. Он сохранит в регионе облачную, с неустойчивыми прояснениями погоду, вероятность осадков при этом будет близка к нулю», — рассказал в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Он отмечает, что днем температура воздуха составит от 4 до 6 градусов мороза. Ветер подует с северо-востока, его сила составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

    Снег в город придет в понедельник, 12 декабря. При этом потепления не ожидается.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close