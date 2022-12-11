Вероятность осадков близка к нулю. Петербург — на периферии антициклона

Воскресным днем, 11 декабря, в Петербурге почти не будет осадков. При этом в городе установился устойчивый минус.



Днем температура воздуха составит минус 6–7 градусов, ночью — до минус 9. На дорогах ожидается гололедица, предупреждает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«Северная столица будет находиться под влиянием антициклона с северо-востока. Он сохранит в регионе облачную, с неустойчивыми прояснениями погоду, вероятность осадков при этом будет близка к нулю», — рассказал в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.